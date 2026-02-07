En qué canal pasan Racing vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 18 (horario argentino), Racing y Argentinos Juniors se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia es el único equipo que perdió los tres partidos que disputó hasta el momento. Primero cayó ante Gimnasia de La Plata por 2 a 1, luego perdió contra Rosario Central por el mismo resultado, y en la última jornada fue derrotado 3 a 1 por Tigre. No tiene puntos y se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones de su zona, por lo que necesita una victoria con urgencia para que no se ponga en duda el ciclo del DT Gustavo Costas.

Racing no pudo con Tigre y ya suma tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2026 Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

El Bicho, por su parte, está sexto en la clasificación general con cinco unidades. Además, está invicto gracias a una victoria por 1 a 0 sobre Sarmiento de Junín en la primera fecha y sendos empates ante Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano, ambos 0 a 0. Es, junto a River, también del Grupo B, y Defensa y Justicia, de la zona A, uno de los tres equipos que no recibió goles en contra.

Racing vs. Argentinos Juniors: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con una ínfima ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.83 contra los 2.89 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentinos Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en el encuentro ante Argentinos Juniors Manuel Cortina

Posibles formaciones