En qué canal pasan Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este lunes, desde las 20 (horario argentino), Racing y Estudiantes de Río Cuarto, uno de los equipos ascendidos en la temporada, se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño, se disputa en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia se mantiene en el séptimo puesto de la clasificación general con 12 unidades. En la última jornada igualó 0 a 0 con Sarmiento en Junín, en un partido carente de grandes emociones. Mientras espera el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde representará a la Argentina, busca salir de un andar irregular que mantiene desde el inicio de la temporada. Lo curioso es que de los nueve encuentros que disputó hasta aquí (uno quedó portergado por el paro en el fútbol argentino), seis fueron fuera de su casa.

Gustavo Costas necesita que su equipo recupere la energía que lo llevó a ser gran protagonista de 2025 FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Estudiantes, por su parte, perdió todos los juegos desde que llegó a Primera División, a excepción del que disputó con Huracán en el que se impuso 2 a 0 como local, en la fecha 4. Tiene apenas 4 unidades y es colista del Grupo B con igual cantidad de puntos que Aldosivi, pero con peor diferencia de gol.

Por los malos resultados, recientemente fue despedido Iván Delfino del cargo de entrenador a pesar de haber sido el gran responsable de la vuelta a la máxima categoría tras 40 años, suceso histórico para la entidad cordobesa.

Estudiantes de Río Cuarto aún no logró hacer pie en la máxima categoría y necesita urgente volver a sumar Prensa Estudiantes

Si bien aún falta mucho para el cierre de la temporada y de la determinación de los descensos a través de la Tabla Anual que contempla la sumatoria de puntos del Torneo Apertura y Torneo Clausura, Estudiantes hoy está en zona de directa de pérdida de categoría, justamente a través de la Tabla de Promedios.

Racing vs. Estudiantes (RC): cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 20 (horario argentino) en Avellaneda, Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta .39 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.10.



