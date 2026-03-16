Sorteo de la Copa Libertadores 2026: cuándo es y todos los argentinos clasificados

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se prepara para darle forma a la edición 2026 del torneo más prestigioso de su calendario y gran desvelo de los equipos del continente. Con vueltas resonantes, como la de Boca Juniors a la fase de grupos tras dos años y ausencias de peso, como la de River Plate y varios campeones brasileños, este viernes 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo del certamen, con el que quedarán determinadas las zonas. Una vez conocido el rumbo que dé del azar, los detalles se podrán seguir en canchallena.com.

El sorteo se llevará a cabo en Luque, ciudad paraguaya donde se asienta la entidad madre del fútbol sudamericano, desde las 20 de la Argentina, en una ceremonia que antes dará a conocer la conformación de los grupos de la Copa Sudamericana, el segundo certamen importancia de la Conmebol. En los últimos días se terminaron de definir los equipos que ingresaron desde las fases preliminares. Así, lograron ganarse un lugar en la máxima competencia Deportes Tolima, Sporting Cristal, Barcelona de Ecuador e Independiente Medellín.

Boca ganó su última Libertadores en 2007 de la mano de Miguel Angel Russo, a quien le rendió homenaje en el verano LUIS ROBAYO - AFP

Por la Argentina, regresa Boca Juniors. El xeneize, campeón en seis ediciones, no pudo jugar la etapa regular en 2024 y 2025 y retorna con la ilusión en alza. En el periplo continental lo acompañarán Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia. No pudo llegar Argentinos Juniors, que se quedó en la fase 1. A su vez, son notorias las ausencias de River y Racing, que afrontarán la Sudamericana, tanto como los tradicionales brasileros de San Pablo, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, Gremio, u Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia.

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Clasificados y bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria, Fluminense e Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Estudiantes será uno de los representantes argentinos en la Copa Libertadores tras consagrarse en el Clausura 2025 Marcelo Manera

Calendario de la Copa Libertadores 2026

Fase 1: Semanas del 4 y 11 de febrero.

Fase 2: Semanas del 19 y 26 de febrero.

Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.

Sorteo de la etapa de grupos: Semana del 18 de marzo.

Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.

Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.

Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.

Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.

Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.

Final: 28 de noviembre.

El último campeón de la Copa Libertadores es Flamengo. El Mengão se consagró e la edición 2025 en la que derrotó a Palmeiras por 1 a 0 en el estadio Monumental de Lima, Perú, y se tomó revancha de la final perdida ante el Verdão en 2021. El único gol de la final lo convirtió Danilo, quien se convirtió en el primer futbolista de la historia en ganar dos veces la Libertadores (la primera en 2011 con Santos) y la UEFA Champions League (en ambos casos con Real Madrid).