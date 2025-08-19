En qué canal pasan Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este martes, desde las 21.30, Racing y Peñarol se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la ida, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, Uruguay, el Manya se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de David Terans. Por este motivo, la Academia intentará revertir el resultado adverso para avanzar de ronda y meterse así entre los ocho mejores del certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes. El conjunto uruguayo, por su parte, buscará hacerse fuerte como visitante para aguantar el 1 a 0 en el global.

Ambos equipos ya saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Racing levantó el trofeo únicamente en 1967, año en el que venció a la final a Nacional de Uruguay por 2 a 1 en el desempate de la final disputado en Chile, tras sendos 0 a 0 en la Argentina y Uruguay. Peñarol, por su parte, se consagró nada menos que cinco veces, lo que lo consolida como el tercer máximo ganador únicamente por detrás de Boca -6- e Independiente -7-. Gritó campeón en 1960, 1961, 1966, 1982 y 1987.

Racing vs. Peñarol: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 21.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.53 contra los 8.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Peñarol. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.10.