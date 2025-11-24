En qué canal pasan Racing vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

En la continuidad de los octavos de final del Torneo Clausura 2025, este lunes se desarrollan tres encuentros y el más trascendente es el que protagonizan Racing Club y River Plate desde las 19.15 en el estadio Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Facundo Tello.

El duelo se transmite en vivo únicamente por TV a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Así está el cuadro del Torneo Clausura 2025, con cuatro clasificados a cuartos de final Canchallena

La previa del partido

La Academia, con sus hinchas en las tribunas porque se levantó la sanción que le impuso la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) por el recibimiento ante Flamengo, quiere dar un paso más en el certamen frente a un rival que históricamente le cuesta más allá del presente de cada uno. De la mano de Gustavo Costas, se ubicó tercero en el grupo A de la primera etapa con 25 puntos producto de siete triunfos, cuatro empates y cinco derrotas y llega en racha positiva al trascendental duelo porque se impuso en cuatro de sus últimos seis cotejos.

La sorpresa en la formación de Costas es la inclusión de Santiago Sosa, quien es titular con una máscara para resguardar su rostro de la fractura en el hueso malar derecho que le provocó Marcos Rojo de manera accidental en la Copa Libertadores. El mediocampista se recuperó antes de lo previsto y está a disposición del DT para la etapa más importante del Clausura.

Gustavo Costas quiere cerrar el año en Racing con otro título, tras conquistas la Supercopa Sudamericana LUIS ROBAYO - AFP

El Millonario, por su parte, atraviesa una crisis futbolística y tiene ante sí una gran ocasión para recuperar la memoria contra un rival al que derrotó en su último mano a mano de relevancia. En la primera etapa del certamen se ubicó sexto en la zona B con 22 puntos producto de seis victorias, cuatro pardas y seis caídas. De los últimos ocho duelos en el campeonato doméstico, sufrió seis caídas.

El entrenador Marcelo Gallardo recuperó a varios jugadores con respecto al último duelo con Vélez. En la defensa, regresan Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Las dudas están en el mediocampo, donde Enzo Pérez es el único que se perfila para estar desde el arranque y pueden acompañarlo Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño y Giuliano Galoppo o Santiago Lencina.

Lucas Martínez Quarta vuelve a la titularidad en River para visitar a Racing JUAN MABROMATA� - AFP�

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.71 contra 2.91 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo regular y la media hora de suplementario, cotiza a 3.13.

Ambos equipos se enfrentaron recietemente en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 y se impuso River 1 a 0 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central con gol de Maximiliano Salas.

Quien se imponga en el cruce avanzará a los cuartos de final y esperará por Lanús o Tigre, que se enfrentarán el próximo miércoles en la Fortaleza en el último de los cruces de octavos.