Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente Rivadavia y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El xeneize viaja a Mendoza con el objetivo ineludible de cortar la peor racha sin victorias de la historia del club (no gana desde el 19 de abril). El encuentro está programado para las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

La Lepra mendocina se ubica en el décimo puesto de su zona con cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. En la última jornada cayó por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata. El xeneize, por su parte, viene de empatar 1 a 1 con Racing como local y está penúltimo en la tabla de posiciones del Grupo A con apenas tres puntos conseguidos en las cuatro primeras fechas. Acumula 12 compromisos sin sumar de a tres, algo nunca visto en la institución del barrio porteño de La Boca.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de febrero de este año, en el marco de la quinta jornada del Grupo A del Apertura. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en la Bombonera, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. El último antecedente en Mendoza es del 10 de agosto de 2024, por la Liga Profesional: empataron 1 a 1.

Independiente Rivadavia vs. Boca: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 17 de agosto.

: Domingo 17 de agosto. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : Malvinas Argentinas, Mendoza.

: Malvinas Argentinas, Mendoza. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Independiente Rivadavia vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20.30 en Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75 contra los 2.79 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.