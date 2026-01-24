En qué canal pasan Real Madrid vs. Villarreal, por la Liga de España 2025-2026

Este sábado, desde las 17 (hora argentina), Villarreal y Real Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 21 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de César Soto Grado, se disputa en el estadio de la Cerámica y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Submarino amarillo es uno de los equipos con mejor rendimiento en lo que va del certamen español. Actualmente está tercero con 41 puntos, misma cantidad que Atlético de Madrid, con el que también está igualado en diferencia de gol (+18) pero al que supera en la clasificación general por más tantos a favor (37 contra 35). Viene de perder 2 a 0 con Real Betis por los goles de Aitor Ruibal y Pablo Fornals.

Juan Foyth sería titular en Villarreal; el defensor pelea por un lugar en la lista de la selección argentina para el Mundial Diego Souto - Getty Images Europe

El Merengue, por su parte, se mantiene en el segundo puesto con 48 unidades, una menos que el líder Barcelona. Recientemente, la dirigencia comandada por Florentino Pérez despidió a Xabi Alonso de su cargo como DT y ascendió a Álvaro Arbeloa, del Castilla, para que sea su reemplazante. En la última jornada venció a Levante por 2 a 0 como local gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Raúl Asencio.

Villarreal vs. Real Madrid: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en España y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.01 que se repagan por un hipotético triunfo de Villarreal. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.30.

Las casas de apuestas ponen a Real Madrid como favorito al triunfo en el encuentro ante Villarreal Jose Breton - AP

Posibles formaciones