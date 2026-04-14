En qué canal pasan Riestra vs. Gremio por la Copa Sudamericana hoy

Este martes, desde las 19 (hora argentina), Gremio y Deportivo Riestra se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del boliviano Gery Vargas, se disputa en el Arena do Grêmio de Porto Alegre, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Tricolor Gaúcho comenzó su participación en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes con el pie izquierdo. Perdió 1 a 0 como visitante ante Montevideo City Torque con un gol del uruguayo Eduardo Agüero. Se clasificó a esta edición por haber finalizado en el noveno lugar del Brasileirão 2025. Nunca llegó a la final, por lo que aspira a levantar el trofeo por primera vez.

Cristian Pavón, con el número 7 pero jugando como lateral derecho ahora en Gremio de Porto Alegre Instagram

El Malevo debutó en la competencia con un empate 0 a 0 con Palestino en el Nuevo Gasómetro. Obtuvo su cupo para la Sudamericana 2026 tras quedar en el sexto puesto de la Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino. En el compromiso ante los chilenos, Guillermo Duró debutó como DT del club tras la salida de Guillermo Benítez.

Gremio vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Brasil y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Gremio corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 8.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.57.

Un momento histórico para Riestra: jugará en Brasil por primera vez, nada menos que frente a Gremio Marcelo Aguilar - LA NACION

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