En qué canal pasan River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 hoy

Este martes, desde las 22 (horario argentino), River y Ciudad de Bolívar se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Único de Villa Mercedes y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un presente complejo y lo que quiere -y necesita- evitar a toda costa es un nuevo tropiezo ante un equipo de la Primera Nacional, al igual que le ocurrió en la Copa Argentina 2024, cuando perdió por penales con Temperley. Acumula dos derrotas consecutivas: 4 a 1 vs. Tigre como local y 1 a 0 vs. Argentinos Juniors como visitante, ambas en el marco del Torneo Apertura 2026.

River no da la talla y tanto el plantel como el DT Marcelo Gallardo reciben críticas constantes Manuel Cortina

La de este año será la cuarta participación consecutiva del club bolivarense en el certamen más federal del país (se clasificó tras quedar entre los diez mejores equipos del Torneo Federal 2025) lo que ya denota una consolidación en el panorama futbolístico nacional. Llega a esta edición con un impulso significativo, tras un año 2025 más que positivo en el que logró el ascenso a la Primera Nacional, categoría en la que ya debutó el fin de semana pasado con un empate 1 a 1 con Godoy Cruz como visitante.

River vs. Ciudad de Bolívar: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en San Luis y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.12 contra los 21.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Ciudad de Bolívar. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.75.