En qué canal pasan River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 hoy

El encuentro se disputa este martes a las 22 en el estadio Único de Villa Mercedes, con arbitraje de Nicolás Ramírez; el ganador se enfrentará a Aldosivi o San Miguel
- 3 minutos de lectura'
Este martes, desde las 22 (horario argentino), River y Ciudad de Bolívar se enfrentan en un partido correspondiente a los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Único de Villa Mercedes y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un presente complejo y lo que quiere -y necesita- evitar a toda costa es un nuevo tropiezo ante un equipo de la Primera Nacional, al igual que le ocurrió en la Copa Argentina 2024, cuando perdió por penales con Temperley. Acumula dos derrotas consecutivas: 4 a 1 vs. Tigre como local y 1 a 0 vs. Argentinos Juniors como visitante, ambas en el marco del Torneo Apertura 2026.
La de este año será la cuarta participación consecutiva del club bolivarense en el certamen más federal del país (se clasificó tras quedar entre los diez mejores equipos del Torneo Federal 2025) lo que ya denota una consolidación en el panorama futbolístico nacional. Llega a esta edición con un impulso significativo, tras un año 2025 más que positivo en el que logró el ascenso a la Primera Nacional, categoría en la que ya debutó el fin de semana pasado con un empate 1 a 1 con Godoy Cruz como visitante.
River vs. Ciudad de Bolívar: cómo ver online
El encuentro se disputa este martes en San Luis y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.12 contra los 21.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Ciudad de Bolívar. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.75.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Argentina
32vos de final. A qué hora juega River vs. Ciudad de Bolívar, por la Copa Argentina 2026
Baja sensible. Leandro Paredes quedó descartado para el clásico con Racing por un esguince en el tobillo derecho
TV y streaming del martes. River juega por la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, y el tenis en Río y Qatar
- 1
Del penal sancionado para Newell’s ante Riestra al delantero que sacó la pelota de la cancha: los dos siguen mal
- 2
La agenda de la TV del martes: River en la Copa Argentina, los playoffs de la Champions League, tenis en Río y Qatar
- 3
Boca, en su laberinto: 75 días después de la eliminación en el Clausura, profundizó su crisis y vuelve a enfrentar a Racing con Ubeda en la cuerda floja
- 4
Claudio Úbeda habló de los aspectos positivos de Boca, celebró los regresos y advirtió lo que debe mejorar su equipo