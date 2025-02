En que canal pasan River vs. Lanús por el Torneo Apertura 2025 hoy

River Plate recibe este domingo a Lanús en el estadio Monumental, desde las 19.15 (horario argentino), con la premisa ineludible de empezar a mejorar de una vez por todas. El Millonario, el equipo que mejor se reforzó en el fútbol argentino está lejos de mostrar su juego ideal y los hinchas están impacientes: ganó los dos encuentros que jugó como local en lo que va del Torneo Apertura 2025, pero también empató los tres que tuvo fuera de su casa, por lo que el de este fin de semana ante el Granate, por la fecha 6 de la Zona B, suma relevancia. El partido se puede ver en vivo por televisión o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

River sabe que, por jerarquía y por historia, tiene que pelear en casa frente. Aunque el equipo aún no aparece en su mejor versión. Atendiendo a que este año también tendrá Copa Libertadores y Mundial de Clubes como objetivos más grandes, a la gente no le gusta esta primera versión. Marcelo Gallardo está en sintonía, pero el DT confía en que el flojo inicio puede ser parte necesaria del proceso. Este domingo, en su cancha, tendrá una nueva posibilidad de reinicio e intentará hacer las cosas de la mejor manera. Enfrente, un rival que llega con altibajos que puede ser una buena oportunidad.

River empató con Godoy Cruz en Mendoza el miércoles y mostró una imagen muy deslucida Marcelo Aguilar

El Millonario está quinto en la tabla de posiciones con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres empates, y viene de igualar 0 a 0 con Godoy Cruz como visitante en otro partido en el que no mostró el fútbol de alto vuelo que exigen los hinchas por la calidad de un plantel repleto de figuras que aún no terminan de despegar. Como local, en lo que va del torneo, ganó los dos partidos que disputó: 1 a 0 vs. Instituto y 2 a 0 vs. Independiente.

El Granate, por su parte, se ubica séptimo con siete unidades (dos victorias, una igualdad y dos derrotas). En la última jornada tampoco pasó del 0 a 0 ante Gimnasia de La Plata, como local. Lejos de su propia casa, hasta el momento perdió 2 a 1 con Rosario Central y le ganó 1 a 0 a Talleres de Córdoba. Entre medio, en lo que va de este 2025, también goleó 4 a 0 a General Lamadrid por los 32vos de final de la Copa Argentina.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la fecha 6 de la Liga Profesional 2024, con empate 2 a 2, también en el Monumental. Los goles del local fueron convertidos por Miguel Borja, mientras que los de la visita fueron de la autoría de Marcelino Moreno y Jonathan Torres.

Marcelo Gallardo es consciente que River aún no juega como él pretende, pero confía

River vs. Lanús: todo lo que hay que saber

Fecha 6 de la zona B del Torneo Apertura 2025.

Día : Domingo 16 de febrero.

: Domingo 16 de febrero. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. Minuto a minuto: canchallena.com.

River Plate vs. Lanús: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19.15 en Núñez, Capital Federal, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.



De cara al compromiso de este domingo, el DT de River, Marcelo Gallardo, tiene varias dudas para el armado del once inicial. Tras el empate 0 a 0 frente a Godoy Cruz, el ‘Muñeco’ dejó en claro que el equipo necesita mejorar, aunque aseguró que es cuestión de tiempo para que todos se adapten a la idea de juego. En ese contexto, podría haber hasta tres modificaciones respecto a ese partido: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos, Marcos Acuña por Milton Casco y Maximiliano Meza por Miguel Borja.

Los laterales campeones del mundo (Montiel y Acuña) descansaron ante el Tomba, pero sus reemplazantes naturales no estuvieron a la altura. Casco había ingresado muy bien la semana anterior en el triunfo ante Independiente, pero le costó volver a la titularidad y nuevamente perdería el puesto con el ‘Huevo’, de flojo rendimiento en este 2025. Bustos, por su parte, corre con desventaja en la carrera por el puesto ante ‘Cachete’, quizá el futbolista con mejor rendimiento en los últimos partidos. Por último Borja sería el perjudicado por el cambio de esquema ya que, al recuperarse Meza, River nuevamente pasaría de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Sebastián Driussi y Facundo Colidio como delanteros.

Marcelino Moreno es un mediocampista con gol: marcó en su última visita al Monumental Prensa Lanús

