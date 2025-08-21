En qué canal pasan River vs. Libertad por la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro de vuelta de los octavos de final se disputa este jueves a las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte
- 3 minutos de lectura'
Este jueves, desde las 21.30, River y Libertad se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Millonario llega a este compromiso con la obligación de encontrar regularidad. En los últimos meses tuvo destellos de buen fútbol, la mayoría de ellos en momentos de poca relevancia, y muchos pasajes de nula creatividad y eficacia. Aún sin poder encontrar el once titular ideal por diversas lesiones, el DT Marcelo Gallardo sabe que lo importante de este encuentro es quedarse con la victoria ante un equipo evidentemente inferior en cuanto a lo estrictamente futbolístico.
El Gumarelo, por su parte, sueña con dar la sorpresa para llegar lo más lejos posible en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. A diferencia de River, que lo consiguió cuatro veces, nunca levantó el trofeo. Su mejor participación se dio en 2006 cuando, al mando del DT argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, llegó hasta semifinales y quedó eliminado con Internacional de Porto Alegre, a la postre campeón.
- En la ida, en Paraguay, el partido finalizó 0 a 0.
River vs. Libertad: cómo ver online
El encuentro está programado para este jueves a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Telefé.
- Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.34 contra los 11.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Libertad. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.00.
Posibles formaciones
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Juan Fernando Quintero o Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
- Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
Hinchas golpeados y desnudados. Cómo fueron los gravísimos incidentes que forzaron la cancelación de Independiente vs. U. de Chile
Octavos de final. En qué canal pasan Palmeiras vs. Universitario, por la Copa Libertadores 2025
Pedazos de mampostería y pasillos rotos. Video: así quedó la cancha de Independiente tras los violentos incidentes y caos con hinchas de U. de Chile
- 1
Racing le ganó a Peñarol en el último minuto, con la personalidad de un candidato y en un partido espectacular
- 2
Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
- 3
El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid
- 4
A qué hora juega River Plate vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2025