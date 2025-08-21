En qué canal pasan River vs. Libertad por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este jueves, desde las 21.30, River y Libertad se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario llega a este compromiso con la obligación de encontrar regularidad. En los últimos meses tuvo destellos de buen fútbol, la mayoría de ellos en momentos de poca relevancia, y muchos pasajes de nula creatividad y eficacia. Aún sin poder encontrar el once titular ideal por diversas lesiones, el DT Marcelo Gallardo sabe que lo importante de este encuentro es quedarse con la victoria ante un equipo evidentemente inferior en cuanto a lo estrictamente futbolístico.

Marcelo Gallardo sabe que su equipo debe encontrar regularidad para soñar con algún título ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Gumarelo, por su parte, sueña con dar la sorpresa para llegar lo más lejos posible en el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. A diferencia de River, que lo consiguió cuatro veces, nunca levantó el trofeo. Su mejor participación se dio en 2006 cuando, al mando del DT argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, llegó hasta semifinales y quedó eliminado con Internacional de Porto Alegre, a la postre campeón.

En la ida, en Paraguay, el partido finalizó 0 a 0.

River vs. Libertad: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.34 contra los 11.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Libertad. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en la vuelta frente a Libertad Gonzalo Colini - LA NACION

Posibles formaciones