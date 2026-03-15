En qué canal pasan River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el Millonario y el Verde se disputa este domingo a las 19.45 en el estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, desde las 19.45, River y Sarmiento se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Millonario se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+1 contra 0 del Lobo). Viene de ganarle a Huracán por 2 a 1 como visitante por los goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (el ecuatoriano Jordy Caicedo empató transitoriamente para el Globo).
El Verde, por su parte, está 12° en la clasificación general con 10 unidades al igual que Argentinos Juniors y Banfield, aunque ambos lo superan por acumular mejor coeficiente de tantos (tiene -3 contra -1 del Taladro y +1 del Bicho). En la última jornada empató 0 a 0 con Racing como local. Necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de la zona del descenso a la Primera Nacional, tanto por intermedio de la Tabla Anual (está 22°) como de la de Promedios (se mantiene 28°).
River vs. Sarmiento: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 19.45 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.47 contra los 7.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.22.
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Juan Fernando Quintero o Tomás Galván; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Grupo A. A qué hora juega hoy Boca vs. Unión y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026
En el Monumental. A qué hora juega hoy River vs. Sarmiento y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026
Si teniendo molestias juega así... Otra función de Di María en Rosario Central: entró y revirtió el resultado con dos asistencias
- 1
River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
Claudio Echeverri marcó su primer gol en Girona y aportó una asistencia de chilena: gran reflexión de “vida” de su DT
- 3
Arda Güler deslumbra con un gol desde atrás de mitad de cancha en la goleada de Real Madrid por 4-1 a Elche
- 4
Así avanzan las obras en el Estadio Azteca, el primero que recibirá a un Mundial por tercera vez en la historia