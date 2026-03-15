En qué canal pasan River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este domingo, desde las 19.45, River y Sarmiento se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+1 contra 0 del Lobo). Viene de ganarle a Huracán por 2 a 1 como visitante por los goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (el ecuatoriano Jordy Caicedo empató transitoriamente para el Globo).

Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas fueron dos de los puntos altos de River en el triunfo ante Huracán Gonzalo Colini - La Nación

El Verde, por su parte, está 12° en la clasificación general con 10 unidades al igual que Argentinos Juniors y Banfield, aunque ambos lo superan por acumular mejor coeficiente de tantos (tiene -3 contra -1 del Taladro y +1 del Bicho). En la última jornada empató 0 a 0 con Racing como local. Necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de la zona del descenso a la Primera Nacional, tanto por intermedio de la Tabla Anual (está 22°) como de la de Promedios (se mantiene 28°).

River vs. Sarmiento: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19.45 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.47 contra los 7.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.22.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante Sarmiento LUIS ROBAYO - AFP

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