En qué canal pasan River vs. Tigre, por el Torneo Apertura 2026

Este sábado, desde las 20 (horario argentino), River y Tigre se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo es uno de los 11 que aún se mantienen invictos en lo que va del primer certamen de la temporada. Actualmente se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos, producto de dos victorias y un empate 0 a 0 frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, en la última jornada.

El Matador tampoco perdió y acumula la misma cantidad de unidades que su rival de turno al que supera en la clasificación general por diferencia de gol (+4 contra +3). Viene de ganarle 3 a 1 a Racing, como local, con goles de José David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, quien justamente se sumó al plantel en el último mercado de pases tras desvincularse del Millonario (Gabriel Rojas convirtió el único tanto de la Academia), donde es uno de los futbolistas más queridos.

Gonzalo 'Pity' Martínez volverá al estadio Monumental, pero esta vez con la camiseta de Tigre Instagram @catigreoficial

River vs. Tigre: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.55 contra los 6.74 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.86.

Marcelo Gallardo sabe que su equipo parte como favorito en el encuentro frente a Tigre Mario Sar

Posibles formaciones