En qué canal pasan Rosario Central vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 18.30, Rosario Central y Deportivo Riestra se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Canalla, con Ángel Di María como figura estelar, está quinto en su zona con seis puntos, producto de una victoria y tres empates, y viene de empatar 0 a 0 con Atlético Tucumán. Es uno de los cuatro equipos que está invicto tras las primeras cuatro jornadas del segundo torneo del año en la Primera División del fútbol argentino (los otros son Central Córdoba, River y San Lorenzo).

Rosario Central está invicto en lo que va del Torneo Clausura; sueña con ganar un título con Ángel Di María Juan Jose Garcia

El Malevo, por su parte, está sexto con la misma cantidad de unidades que su rival de turno pero con peor diferencia de gol (0 contra +1). En la última jornada perdió por 1 a 0 ante Defensa y Justicia por un tanto de Abiel Osorio. Desde su desembarco en la máxima categoría del fútbol a nivel nacional suele mostrar dos caras: es casi imbatible como local pero endeble lejos de su propia casa.

Rosario Central vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.30 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.73 contra los 6.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.25.

Con Ariel Holan en el banco y Ángel Di María como figura estelar, Rosario Central quiere los tres puntos instagram

Posibles formaciones