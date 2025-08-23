En qué canal pasan Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 17.30, Rosario Central y Newell’s protagonizan una nueva edición del clásico rosarino, esta vez en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Canalla es uno de los tres equipos invictos que le quedan al certamen. Está quinto en el Grupo B con siete puntos, producto de una victoria y cuatro empates, el último de ellos en la jornada pasada, frente a Deportivo Riestra, por 1 a 1 con goles de Alejo Véliz -RC- y Jonathan Herrera -DR-. Será el primer clásico de Ángel Di María desde su regreso al club de sus amores a mediados de este año y, a su vez, el tercero en su carrera: buscará ganar por primera vez.

Ángel Di María disputará su primer clásico rosarino desde que regresó a Rosario Central instagram

La Lepra, por su parte, hasta el momento ganó apenas un encuentro, perdió otro e igualó en los tres restantes. Con seis unidades, marcha undécima en la zona A y necesita sumar para no quedar relegado en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Además, lleva cuatro derrotas seguidas frente a su eterno rival, al que no vence desde el 20 de marzo de 2022, cuando lo hizo por 1 a 0 con un tanto de Juan Manuel García.

Rosario Central vs. Newell’s: cómo ver online

El clásico está programado para este sábado a las 17.30 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.95 contra los 5.45 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.99.

Las casas de apuestas ponen a Rosario Central como claro favorito al triunfo en el clásico de este sábado Juan Jose Garcia

Posibles formaciones