En qué canal pasan San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este martes, desde las 20 (horario argentino), Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Ariel Penel, se disputa en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El jueves pasado, el Lobo mendocino volvió a jugar en la Primera División del fútbol argentino luego de 41 años. Y en su reestreno, dio la sorpresa y se quedó con los tres puntos al derrotar a Central Córdoba de Santiago del Estero por la mínima diferencia con un gol de Valentino Simoni, el delantero de 21 años que está a préstamo desde Boca.

Gimnasia de Mendoza derrotó a Central Córdoba por 1 a 0 como visitante en la fecha 1 Gimnasia de Mendoza

El Ciclón, por su parte, debutó en este certamen con el pie izquierdo en uno de los mejores partidos de la primera jornada. Perdió 3 a 2 como local frente a Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, por los tantos de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno (Alexis Cuello, apuntado por Boca y River, anotó los dos goles de San Lorenzo).

Gimnasia (M) vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Gimnasia de Mendoza corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.89 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.70.

Las casas de apuestas ponen al recién ascendido Gimnasia de Mendoza como favorito al triunfo, pero San Lorenzo quiere sumar de a tres Walter Manuel Cortina

Posibles formaciones