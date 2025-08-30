En qué canal pasan San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025

San Lorenzo y Huracán protagonizan este sábado el partido más atractivo de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, y por el interzonal correspondiente (porque integran grupos distintos) se verán las caras en una nueva edición del clásico barrial. Desde las 14.45 (horario argentino) se miden en el Nueva Gasómetro, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium TNT Sports, o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Este sábado, ambos conjuntos se enfrentarán por segunda vez en el año, con el antecedente inmediato del Torneo Apertura 2025, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde Huracán se impuso 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.

Huracán festejó en la última edición del clásico barrial; el Globo se impuso al Ciclón por 2 a 0, en febrero Daniel Jayo - LA NACION

La fecha 7 del Clausura encuentra a ambos equipos están en la parte alta de las tablas de posiciones de sus respectivos grupos. El Ciclón marcha tercero en el B con 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y una derrota. De la mano de Damián Ayude, quien asumió tras la salida de Miguel Angel Russo a Boca, el equipo, conformado por mayoría de jóvenes jugadores, logró abstraerse de la graves crisis institucional y económica y ser competitivo en el único campeonato que disputa porque esta temporada no incursionó internacionalmente y de la Copa Argentina fue eliminado en los octavos de final por Tigre 1 a 0.

El Globo, por su parte, marcha cuarto en el A, en el que comenzó con dos derrotas y, luego, hilvanó tres triunfos y una igualdad (10 unidades). Su presente es irregular y ejemplo de ello es que quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en octavos de final a manos de Once Caldas de Colombia, lo que volvió a exacerbar los ánimos de los hinchas y se puso en duda la continuidad de Frank Darío Kudelka como entrenador. La institución anhela un título, mucho más después de caer en la final del Torneo Apertura contra Platense en un encuentro en el que era favorito.

San Lorenzo vs. Huracán: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14.45 en el barrio de Bajo Flores, Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

El historial del clásico

Según Revisionismo Fútbol, teniendo en cuenta el amateurismo y profesionalismo desde 1915 se vieron las caras en 190 partidos con 48 victorias del Globo y 87 del elenco del barrio porteño de Boedo. Empataron 55 partidos.

Por ligas nacionales, como el certamen en curso, se cruzaron 176 veces y ganó en 83 ocasiones el Ciclón. El club de Parque Patricios acumula 45 triunfos e igualaron 48 partidos.

e igualaron 48 partidos. Por copas nacionales hay 14 antecedentes con cuatro alegrías azulgranas, tres del conjunto quemero y siete empates.

Huracán tiene ventaja en el historial de amistosos: se impuso en 15 choques contra nueve de su eterno rival. En las 33 veces que disputaron partidos extraoficiales se registraron nueve igualdades.

Últimos cinco enfrentamientos