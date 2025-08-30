En qué canal pasan Sarmiento vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025

Este sábado, desde las 19.15, Sarmiento y Rosario Central se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Eva Perón y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Verde es uno de los clubes que mira de reojo el descenso a la Primera Nacional, por lo que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Está 26° en la Tabla Anual, que define una de las dos pérdidas de categoría, y 28° en la de Promedios, que sentencia la otra. En el certamen actual se mantiene en el undécimo lugar de su zona con seis unidades (un triunfo, tres empates y dos derrotas). En la última jornada fue goleado 3 a 0 por Deportivo Riestra.

Sarmiento de Junín necesita alejarse de la zona baja del Clausura, la Tabla Anual y la de promedios JUAN MANUEL BAEZ

En tanto el Canalla, con Ángel Di María como figura estelar, es uno de los tres equipos invictos que le quedan al certamen. Está sexto en su zona con diez puntos, producto de dos victorias y cuatro igualdades, y viene de ganar el clásico de Rosario frente a su eterno rival, Newell’s, por la mínima diferencia, con un golazo de tiro libre del ‘Fideo’, que tachó así otro logro pendiente en su inigualable y exitosa carrera.

En el último enfrentamiento entre ambos equipos, por el Apertura de este año, Rosario Central ganó por 1 a 0 como local con un gol de Agustín Sández.

Sarmiento vs. Rosario Central: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19.15 en Junín y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 4.41 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.