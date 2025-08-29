River vs. San Martín, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

River y San Martín de San Juan se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos vuelven a enfrentarse en Buenos Aires luego de casi siete años. El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Millonario, que recientemente se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 tras vencer por penales a Unión de Santa Fe, lidera la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos, producto de tres victorias y la misma cantidad de empates. En la última jornada empató 1 a 1 con Lanús como visitante. El Santo sanjuanino, por su parte, está octavo con ocho unidades (dos triunfos, dos igualdades y dos derrotas) y viene de vencer a Gimnasia de La Plata por 1 a 0 como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de febrero de este año, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Miguel Borja y Franco Mastantuono. El antecedente más reciente en el Monumental es del 15 de septiembre de 2018, con victoria del Millonario por 4 a 1 con un doblete de Rodrigo Mora y sendas anotaciones de Camilo Mayada y Gonzalo ‘Pity’ Martínez (Facundo Erpen descontó para San Martín).

River vs. San Martín de San Juan: todo lo que hay que saber

Fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 31 de agosto.

: Domingo 31 de agosto. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Darío Herrera.

River vs. San Martín de San Juan: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19.15 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.38 contra los 9.90 que se repagan por un hipotético triunfo de San Martín de San Juan. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.48.