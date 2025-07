En qué canal pasan Talleres vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este viernes, desde las 20, Talleres de Córdoba y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 21 de la zona B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La T necesita reponerse de un Apertura en el que no solo no pudo avanzar a octavos de final, sino que finalizó en el penúltimo lugar del Grupo B con apenas dos victorias en 16 partidos. El Ciclón, por su parte, llegó hasta las semifinales del certamen disputado en el primer semestre de este 2025 y perdió por la mínima diferencia con Platense, luego campeón. Los dos tienen nuevo DT, en el caso de Talleres asumió Carlos Tevez hace pocos días tras la renuncia de Diego Cocca, quien estuvo apenas 41 días en el cargo y no llegó a debutar. Por el lado de San Lorenzo, el flamante entrenador y reemplazante de Miguel Ángel Russo, que se fue a Boca, es Damián Ayude, finalista de la Copa Proyección 2024 y del Torneo Proyección 2025 con la Reserva del Cuervo.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 25 de enero de este año, en el marco de la primera jornada del Grupo B del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, San Lorenzo se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el Nuevo Gasómetro con un gol de Andrés Vombergar. El antecedente más reciente en Córdoba, en tanto, data del 16 de abril de 2023, por la Liga Profesional: empataron 0 a 0.

Talleres vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 20 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Damián Ayude, DT de San Lorenzo que subió de la Reserva ante la situación de crisis que vive la entidad de Boedo Prensa San Lorenzo

Posibles formaciones