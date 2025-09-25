En qué canal pasan U de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 concluyen este jueves con la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima de Perú, programada a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo con arbitraje del colombiano Carlos Betancur.

El encuentro se transmite por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El entrenador argentino Néstor Gorosito quiere llevar a Alianza Lima a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 ERNESTO BENAVIDES - AFP

La previa del partido

La continuidad del empate 0 a 0 en la ida se disputa a puertas cerradas y en un escenario donde no es habitualmente local el equipo trasandino, que acarrea una sanción de siete partidos como anfitrión y la misma cantidad de visitante -ya cumplió uno- por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) luego de los incidentes que protagonizaron sus hinchas ante Independiente en la llave de octavos.

En ese marco, el elenco dirigido por el argentino Gustavo Álvarez intentará dar un paso más en un campeonato en el que caminó por la cornisa su continuidad producto del mal comportamiento de sus simpatizantes en la visita al Rojo en Avellaneda. Sin embargo, el fallo de la Conmebol lo favoreció y sigue en carrera por el título internacional.

Ambos equipos comenzaron la temporada en la Copa Libertadores 2025, pero fueron terceros en sus respectivas zonas y decantaron en los playoffs de la Sudamericana. En esa instancia la U eliminó a Guaraní de Paraguay por un global de 6 a 2 -victoria 5 a 0 en la ida y derrota 2 a 1 en la vuelta- mientras que los incaicos hicieron lo propio ante Gremio de Brasil 3 a 1 -2 a 0 y 1 a 1-. En los octavos los chilenos protagonizaron la mencionada serie ante Independiente y Alianza Lima se impuso a Universidad Católica de Ecuador 4 a 1 -sendos triunfos 2 a 0 en el primer juego y 2 a 1 en la revancha-

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi, Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Lucas Assadi, Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez. Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enríque, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero (Kevin Quevedo), Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

El equipo que se imponga en la serie avanzará a semifinales y será rival de Lanús, que dejó atrás a Fluminense por un global de 2 a 1. Lo superó 1 a 0 en la Fortaleza y empató 1 a 0 en el Maracaná.

En la parte baja del cuadro quedaron emparejados Independiente del Valle de Ecuador y Atlético Mineiro, verdugos de Bolívar de Bolivia y Once Caldas de Colombia, respectivamente.