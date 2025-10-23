En qué canal pasan Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025 hoy

El encuentro se disputa este jueves a las 19 (horario argentino) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile
- 3 minutos de lectura'
Este jueves, desde las 19 (horario argentino), Universidad de Chile y Lanús se enfrentan en el marco de la ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, se disputa en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El conjunto trasandino se metió entre los cuatro mejores del certamen continental tras dejar en el camino a Alianza Lima por 2 a 1 en el resultado global, producto de un empate 0 a 0 en la ida y una victoria 2 a 1 en la vuelta. Los goles del triunfo en la revancha los convirtieron Lucas Assadi y Javier Altamirano; mientras que Erick Castillo descontó para el equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito.
El Granate, por su parte, viene de eliminar nada menos que a Fluminense por 2 a 1 en el acumulado de la serie. Ganó por la mínima diferencia en la Fortaleza con un tanto de Marcelino Moreno y se clasificó a la penúltima ronda gracias al empate 1 a 1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, por las anotaciones de Agustín Canobbio -F- y Dylan Aquino -L-.
Universidad de Chile vs. Lanús: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Santiago de Chile y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports e ESPN
- DGO - DSports.
- DGO, Flow y Telecentro Play - ESPN.
- Disney+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Universidad de Chile corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.65 contra los 2.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
Posibles formaciones
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; y Nicolás Guerra.
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Sudamericana
Libertadores y Sudamericana. Las grandes sumas que ganarían Racing y Lanús de ser campeones (y lo chicas que son ante las europeas)
TV y streaming del jueves. Lanús ante Universidad de Chile en la Sudamericana, Copa Argentina, Libertadores y la Europa League
Pantallas. En qué canal pasan Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2025
- 1
Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
- 2
Gonzalo Plata, la flecha rebelde de Flamengo, el arma para eliminar a Racing en la Libertadores
- 3
Enzo Fernández marcó en la goleada de Chelsea; Real Madrid ganó con lo justo y Liverpool arrasó en Alemania
- 4
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1