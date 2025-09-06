En qué canal pasan Vélez vs. Central Córdoba por la Supercopa Argentina hoy

Este sábado, desde las 16, Vélez y Central Córdoba se enfrentan en el marco de la Supercopa Argentina 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín se clasificó a este partido, en el que está en juego un título oficial, tras ganar la Liga Profesional 2024. En aquel torneo, el Fortín llegó a la última fecha en la cima de la tabla de posiciones con 48 puntos, la misma cantidad que Talleres de Córdoba pero con mejor diferencia de gol. Ante su gente, tuvo personalidad y sentenció el festejo tras vencer a Huracán -que también llegaba con chances de campeonar- por 2 a 0 con goles de Claudio Aquino y Damián Fernández.

Del Vélez campeón queda poco: se fueron las principales figuras y también llegó otro DT Manuel Cortina

El Ferroviario, por su parte, obtuvo su boleto como campeón de la Copa Argentina 2024. En la final venció, justamente, a Vélez: fue 1 a 0 con un tanto de Matías Godoy. Para meterse en la definición dejó en el camino sucesivamente a Quilmes, Estudiantes de La Plata, Newell’s, Temperley y Huracán. Así, ganó el primer título oficial de su historia y se clasificó a la Copa Libertadores 2025.

Vélez vs. Central Córdoba: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 16 en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa Argentina 2025, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.33 contra los 3.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.