En qué canal pasan Vélez vs. Fortaleza por la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro entre el Fortín y el Tricolor de Acero se disputa este martes a las 19 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas; en la ida empataron 0 a 0
- 3 minutos de lectura'
Este martes, desde las 19, Vélez y Fortaleza se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Tras el empate 0 a 0 en la ida, en Brasil, ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para meterse en cuartos de final. El Fortín ya sabe lo que es ganar la Libertadores: lo consiguió en 1994, cuando venció en la final a San Pablo, por penales, tras empatar 1 a 1 en el resultado global. Ese mismo año se consagró campeón del mundo el vencer a Milan por 2 a 0 en Tokio, Japón. La mejor actuación del Tricolor de Acero, en tanto, fue en 2022, año de su debut en este certamen, cuando alcanzó los octavos de final y perdió con Estudiantes de La Plata.
Vélez vs. Fortaleza: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 19 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.95 contra los 4.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Fortaleza. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.33.
Posibles formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero
- Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; y Deyverson.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
Días decisivos. Así está el cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en la previa de las revanchas
Revancha. River Plate vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online
"Nuestra obsesión es la seguridad". Aerolíneas criticó a los jugadores de Peñarol por cómo se comportaron en el vuelo hacia la Argentina
- 1
Las críticas a Simeone por sus cambios en la derrota del Atlético ante el Espanyol y la enigmática frase del DT
- 2
Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Polémica por el partido de la Liga de España que se jugaría en Miami: la estrategia y el desacuerdo de Real Madrid
- 4
La agenda de la TV del martes: Racing en la Copa Libertadores, Real Madrid en la Liga de España y la Sudamericana