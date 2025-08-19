En qué canal pasan Vélez vs. Fortaleza por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este martes, desde las 19, Vélez y Fortaleza se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Tras el empate 0 a 0 en la ida, en Brasil, ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para meterse en cuartos de final. El Fortín ya sabe lo que es ganar la Libertadores: lo consiguió en 1994, cuando venció en la final a San Pablo, por penales, tras empatar 1 a 1 en el resultado global. Ese mismo año se consagró campeón del mundo el vencer a Milan por 2 a 0 en Tokio, Japón. La mejor actuación del Tricolor de Acero, en tanto, fue en 2022, año de su debut en este certamen, cuando alcanzó los octavos de final y perdió con Estudiantes de La Plata.

Vélez vs. Fortaleza: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 19 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.95 contra los 4.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Fortaleza. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.33.

