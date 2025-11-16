En qué canal pasan Vélez vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

Vélez y River se miden este domingo en uno de los platos fuertes de la jornada en la que se terminará de definir prácticamente cada futuro inmediato en el fútbol argentino. Desde las 17 (horario argentino) se enfrentan en el estadio José Amalfitani, por la última fecha de la instancia regular del Torneo Clausura 2025 y también la final de la que se sumarán (o no) puntos a la Tabla Anual, el escalafón que determina las clasificaciones a las copas internacionales y uno de los descensos.

El encuentro, que se jugará en simultáneo con Instituto vs. Talleres, se puede ver en vivo por televisión por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto.

River viene de perder en La Bombonera ante su clásico rival y sumó un nuevo golpe a su mal semestre ALEJANDRO PAGNI - AFP

Vélez vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Torneo Clausura 2025 - Grupo B

Día: Domingo 16 de noviembre de 2025.

Hora: 17 (horario argentino).

TV: TNT Sports.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play.

Estadio: José Amalfitani.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Cómo ver online Vélez vs. River Plate

El partido está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el estadio José Amalfitani de Liniers, Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Guillermo y Gustavo Barros Schelotto intentarán "arruinarle" el futuro a River LUIS ROBAYO - AFP

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto marcha cuarto en la tabla de posiciones con 25 puntos producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro caídas. Ya está clasificado a los playoffs, pero buscará quebrar una racha de dos caídas en fila para llegar a la próxima instancia bien posicionado y con la localía para, al menos, el primer cruce. Su amenaza es San Lorenzo, que puede dejarlo quinto -recibirá a Sarmiento de Junín-.

El elenco de Marcelo Gallardo está en el peor momento del año, tras caer en el Superclásico con Boca 2 a 0 en la Bombonera. La derrota le impidió avanzar a los octavos y le complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, irá al barrio porteño de Liniers a jugar un partido clave para dos tablas, la de la zona B y la Anual.

En el grupo, se ubica quinto con 21 tantos gracias a seis triunfos, tres igualdades y seis caídas las cuales todas las sufrió en los últimos siete juegos. Por la diferencia de goles (+5), con empatar ante Vélez prácticamente quedará clasificado sin importar otros resultados. De caer, dependerá de que no ganen la T, Sarmiento, Gimnasia de La Plata y el Santo sanjuanino, que a su vez debería no sucumbir a la Primera Nacional.

En la clasificación general, el panorama de River es más complejo. Actualmente marcha cuarto con 52 unidades, es decir en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2026. Su misión es superar a Argentinos Juniors, tercero con 54 antes de su visita a Estudiantes de La Plata. Si lo consigue, accederá al repechaje de la Copa Libertadores mientras que si no lo hace, su única alternativa para entrar al máximo certamen continental es como campeón del Clausura o que Rosario Central, Boca y el Bicho den la vuelta olímpica y liberen un lugar.

Gallardo, además, tiene la misión de diagramar una formación inicial con un plantel diezmado. Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña llegaron a las cinco tarjetas amarillas y deben cumplir una fecha de sanción; Maximiliano Meza y Facundo Colidio están lesionados; y tanto Kevin Castaño como Matías Galarza Fonda fueron convocados a las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 y goleó River Plate 4 a 1 en el estadio Monumental con goles de Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Ignacio Fernández y Miguel Borja. Maher Carrizo descontó transitoriamente para el Vélez.