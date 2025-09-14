En qué canal Rosario Central vs. Boca por el Torneo Clausura 2025 hoy

El encuentro interzonal, por la fecha 8 del Torneo Clausura, se disputa este domingo a las 17.30 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Facundo Tello
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, desde las 17.30, Rosario Central y Boca se enfrentan en un partido interzonal correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Canalla está quinto en el Grupo B con 10 puntos, producto de dos victorias y cuatro derrotas. Tiene pendiente el segundo tiempo del partido frente a Sarmiento correspondiente a la fecha pasada, que se suspendió por lluvia. De la mano de Ángel Di María, es uno de los dos invictos que le quedan torneo (el otro es River), pero aún no termina de consolidarse.
El xeneize, por su parte, se recuperó de la peor racha negativa de su historia, en la que encadenó 12 compromisos sin ganar, y ya lleva tres victorias consecutivas, la última de ellas en la séptima jornada ante Aldosivi, por 2 a 0, con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Con esa remontada se trepó al cuarto puesto de la zona A con 12 unidades, misma cantidad que otros cuatro equipos pero con mejor diferencia de gol: Unión, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata y Huracán.
Rosario Central vs. Boca: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 17.30 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.63 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Boca. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.88.
Posibles formaciones
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Federico Navarro, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz o Santiago Lopéz; y Alejo Véliz.
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
TV del domingo. Rosario-Boca con Di María y Paredes, el clásico de Manchester, el final de la Vuelta a España y Perrone en Moto3
Ahora se viene Palmeiras. River transpiró una batalla ante Estudiantes: líder en el torneo e ilusionado con la Copa
Sufrió en el final. River le ganó 2 a 1 a Estudiantes en La Plata, quedó puntero y ahora se ilusiona con la Copa Libertadores
- 1
Racing venció a San Lorenzo con Nazareno Colombo como figura y volvió al triunfo
- 2
La parábola de la Real Sociedad: de los campeones del hipódromo a los futbolistas que brillan en la cancha y la escuela
- 3
Dibu Martínez volvió a ser titular en Aston Villa y fue la figura en el empate ante Everton
- 4
Marcelo Gallardo se sintió “representado” por River en el 2-1 a Estudiantes, con la mira en Palmeiras