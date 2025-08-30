Enzo Fernández fue clave en el triunfo de Chelsea sobre Fulham, en la Premier League

Enzo Fernández sigue reafirmando su condición de jugador fundamental en Chelsea, que luego de la consagración en el Mundial de Clubes inició por la buena senda la temporada 2025/26 de la Premier League. Este sábado el conjunto de Londres pasó varios sofocones, pero finalmente prevaleció y superó al duro Fulham por 2 a 0, para seguir entreverado arriba en las posiciones, donde está expectante con 7 puntos en tres jornadas.

El futbolista argentino fue clave con su pegada en los dos tantos de los Blues. Primero, con el centro perfectamente ejecutado para el primer grito; luego, con el penal que selló el partido.

No fue sencillo todo para Chelsea, que penó en el primer tiempo con pérdidas que propiciaron filosos contraataques de Fulham. Uno de ellos terminó en gol anotado por Joshua King. Sin embargo, en la acción previa hubo un pisotón del brasileño Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah. El VAR avisó de esta situación al árbitro, Robert Jones, que luego de revisar la jugada decidió anular el tanto.

Pasados los ocho minutos de tiempo agregado, un tiro de esquina ejecutado por Enzo Fernández cayó en el área chica, donde Joao Pedro, pura intuición, cabeceó al gol. ¿Debió el referí terminar el primer tiempo antes de la ejecución? Es lo que reclamaron los visitantes, pero no hubo vuelta atrás.

El momento del penal: derechazo y gol para Enzo Fernández Adam Davy� - PA Wire�

Con el resultado en su favor, Chelsea se puso definitivamente en control del partido. Las polémicas no terminaron. Una acción en la que la pelota pegó en la mano de Joao Pedro dentro del área de Chelsea no fue juzgada como penal.

Sin embargo, en la jugada siguiente, en el área de enfrente, Joao Pedro remató y el balón pegó en el brazo de Ryan Sessegnon. Aquí el árbitro no dudó: penal para Chelsea, que Enzo transformó en el 2-0.

Alejandro Garnacho, en la platea de Stanford Bridge, fue a ver a sus nuevos compañeros: aunque aún no fue oficializado, es nuevo refuerzo de Chelsea Adam Davy� - PA Wire�

El equipo local tuvo en la platea a un espectador de lujo, Alejandro Garnacho, que luego de una fría despedida de Manchester United seguirá su carrera en Chelsea y estuvo observando a sus nuevos compañeros. Aunque aún no se oficializó la contratación (seguramente lo hagan este lunes), el delantero de nacionalidad española pero que representa a la selección argentina se vestirá de azul para esta temporada. Será un contrato por siete temporadas, que en total le dejarán al United unos 40 millones de euros.