Alejandro Garnacho llega a Chelsea y es presentado como una figura

El delantero Alejandro Garnacho fue transferido de Manchester United a Chelsea en una operación de unos 46.200.000 euros. El futbolista argentino, de 21 años, firmó contrato por siete temporadas con el club de Stamford Bridge, que viene intentando hacerse de sus servicios desde julio.

Antes del anuncio, realizado este sábado por la entidad de Londres, la noticia del pase había sido anticipada por el periodista especializado en el mercado de transferencias Fabrizio Romano, que aclaró que la negociación incluye, además, una cláusula de reventa de 10% en favor del United. La negociación se aceleró en los últimos días, luego de varias semanas de conversaciones. Los Blues accedieron a pagar una tarifa fija de 40 millones de libras esterlinas.

El acuerdo pone fin a la etapa de Garnacho en Old Trafford, donde registró 144 partidos, 22 asistencias y 26 goles, entre ellos, dos de gran valor: el de la final de la Copa FA de 2024 frente a Manchester City —su segundo trofeo en los Diablos Rojos, tras la Copa de la Liga de 2023— y el de la increíble chilena frente a Everton que le valió el Premio Puskas de 2024.

A final de la temporada pasada, Garnacho fue informado de que no sería tenido en cuenta por el entrenador portugués Rúben Amorim. En la recta final quedó en el centro de la polémica al cuestionar públicamente una decisión táctica del cuerpo técnico durante la final de la Europa League, en la que fue suplente y que el United perdió a manos de Tottenham Hotspur. En ese episodio volvió a evidenciarse su fuerte temperamento, un rasgo que ha exhibido con naturalidad. Desde entonces no volvió a participar en los entrenamientos del primer equipo ni fue convocado para la gira de pretemporada en Estados Unidos.

Pese al interés de otros clubes importantes, como Bayern, el joven nacido en España y nacionalizado argentino dejó en claro que su prioridad era continuar su carrera en Inglaterra. Chelsea ya había mostrado interés durante la ventana de pases de enero. Esta vez el club que tiene por director técnico al italiano Enzo Maresca aceleró y logró cerrar la operación, convencido de que Garnacho puede ser una pieza clave en el proyecto deportivo junto a otros jóvenes talentos.

Después de escasos 19 minutos en la final de la Europa League de este año, perdida a manos de Tottenham Hotspur en la final, Garnacho cerró su ciclo en Manchester United. NurPhoto - NurPhoto

En su nuevo destino, Garnacho compartirá el plantel con otro argentino, el campeón del mundo, de selecciones y de clubes, Enzo Fernández, autor de un gol de penal este sábado en el 2-0 sobre Fulham. En cambio, no coincidirá con el otro compatriota con que contaba el conjunto inglés, el defensor Aaron Anselmino, que fue recientemente cedido a Borussia Dortmund en busca de minutos.

Chelsea, que viene de consagrarse campeón del primer Mundial de Clubes con el formato de 32 equipos y de ganar la Conference League, reconfigura su ofensiva con jugadores de proyección internacional. Con Garnacho suma desequilibrio y verticalidad por las bandas. Su llegada se corresponden con un modelo de contratación a jóvenes que tienen potencial de revalorización, una estrategia que el club londinense ha profundizado en las últimas temporadas.

Reece James y Enzo Fernández muestran el trofeo del Mundial de Clubes a sus hinchas el 10 de agosto, en un amistoso de pretemporada con Milan en Stamford Bridge; el volante argentino será compañero de Garnacho también en su club. Chelsea Football Club - Chelsea FC

Del lado del United, la salida de Garnacho refleja el proceso de renovación que existe tras una campaña decepcionante, en la que el equipo no se clasificó para ninguna competición europea. Además, este miércoles quedó eliminado tempranamente de la Carabao Cup, ante un equipo de la cuarta categoría (Grimsby Town). El ciclo de Amorim comenzó con el objetivo de ordenar una estructura desbalanceada y reducir la nómina de jugadores que tuvieran poco margen de mejora o estuvieran descontentos con su rol. De momento, los Diablos Rojos vienen de golpe tras golpe.

Nacido en Madrid y formado en Atlético, eligió representar a la Argentina, el país de su madre, y debutó en la selección mayor en 2023. Siendo ganador de la Copa América en 2024 y acumulando ocho partidos en el conjunto nacional, incluidos amistosos, no fue citado por Lionel Scaloni para la doble ventana de septiembre. Sus últimos minutos (26) con la selección fueron el 15 de noviembre de 2024, en la derrota 2-1 frente a Paraguay en Asunción, por las eliminatorias. Con este cambio Garnacho recupera perspectivas de actuar con la camiseta celeste y blanca, especialmente con miras al Mundial de 2026.

Garnacho en acción en Estados Unidos 2024, camino a la conquista de la Copa América; en la selección argentina, a la que quiere volver, acumula ocho partidos entre oficiales y amistosos. LA NACION/Anibal Greco

El atacante se despide de Manchester como una de las apariciones más prometedoras de la cantera en los últimos años. Su transferencia a Chelsea marca un nuevo capítulo en una carrera ya marcada por momentos de alto impacto.