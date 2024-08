Enzo Fernández y las razones por las que recuperó la confianza del vestuario de Chelsea

Escuchar

Enzo Fernández supo desactivar la bomba en tiempo récord. Desde su entorno, lo primero que le sugirieron fue que pidiera disculpas. Cuentan que fueron días difíciles durante el breve periodo restante para completar sus vacaciones tras la conquista de su primera Copa América. Masticó bronca por el revuelo ocasionado, pero nunca perdió la calma ni la certeza de no ser lo que se lo acusaba, sino más bien haber cometido un error por dejarse llevar por la euforia de la victoria, algo habitual en el “folclore” del fútbol de nuestro país. Con paciencia y la buena intención de todas las partes, el problema quedó solucionado puertas adentro. Una necesidad enorme que tenía Chelsea, que está en el comienzo de un nuevo proceso, pero además un elemento que llevará tranquilidad al arranque de la temporada para el argentino.

Todo fue una vorágine. Una bola de nieve que parecía no detenerse y se llevaba todo puesto. “Cortá el vivo”, le avisaron, pero ya era demasiado tarde para la inmediatez y la potencia actual de las redes sociales. El desafortunado live de Instagram de Enzo Fernández durante los festejos por el bicampeonato de América de la selección argentina lo dejó en medio de una polémica internacional ante las primeras reacciones de sus compañeros de Chelsea, los defensores Wesley Fofana, Malo Gusto y Axel Disasi, que inmediatamente lo dejaron de seguir en Instagram, y de la propia Federación Francesa de Fútbol, que emitió un comunicado de repudio anunciando las acciones a tomar: “Ante la gravedad de las manifestaciones, que son contrarias a los valores del deporte y los Derechos Humanos, el presidente de la FFF decidió interpelar directamente a su homólogo argentino (AFA) y la FIFA, y presentar una denuncia ante la justicia por palabras ofensivas de carácter racial y discriminatorio”. El revuelo llegó hasta altas esferas gubernamentales, salpicó el comienzo de París 2024, donde los atletas argentinos recibieron la silbatina del himno, y especialmente calentó la previa, desarrollo y desenlace del 1-0 de Les Bleus ante la Albiceleste por los cuartos de final del torneo de fútbol olímpico.

Enzo, señalado como el único responsable del escándalo por haber sido su cuenta desde donde se transmitió una celebración colectiva, asumió el error desde un primer momento y, aunque supo que no sería fácil conseguir la redención, aceptó las consecuencias, con la firme convicción de que él mismo tenía la llave, no para abrir nuevos focos de conflicto, sino para comenzar a darle un cierre al asunto. Su misión, en términos prácticos, consistió en dejar en claro que Enzo Fernández no es racista y que por supuesto cometió un error del cual hay que aprender para no repetirlo.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, escribió en la misma red social. “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”, completó el mediocampista de 23 años.

“Por lógica, al principio estaba dolido pero a la vez tranquilo porque en Chelsea iba a poder aclarar la situación. Siempre supo que no tuvo intención de ofender ni discriminar”, le confiaron a LA NACION sobre cómo pasó las horas del escándalo el ex Defensa y Justicia, River y Benfica.

Yendo a los hechos, el mediocampista viajó para unirse en Atlanta a los entrenamientos con Chelsea, que había sufrido una gran disrupción en el comienzo de una pretemporada y de un ciclo comandado por un nuevo entrenador, el italiano Enzo Maresca, que reemplazó a Mauricio Pochettino. Por eso imperó la necesidad de tratar el asunto con especial cuidado. Desde antes de tomar el avión ya tenía decidido, como primer paso, pedir una reunión con los futbolistas franceses que se sintieron afectados por el polémico live de Instagram, entre ellos Fofana, que en su cuenta de Instagram publicó una captura de la celebración argentina con el mensaje: “El fútbol en 2024: racismo desinhibido”. Finalmente Enzo llegó a Estados Unidos, país de origen del conflicto, y enfrentó la situación. En primer lugar tuvo una charla con el capitán Reece James y con Axel Disasi para aclararles la situación y explicarles en detalle cómo es el folclore del fútbol argentino. También se reunió con el flamante DT, de en el arranque de su gestión debió enfrentar una sorpresiva tormenta.

Tras las reuniones individuales, con las que comenzó a romper el témpano de hielo que lo separaba de la confianza de sus compañeros, entre ellos los otros franceses Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu, realizó un pedido de disculpas hacia el total del plantel. En esa misma ronda le dijeron que la situación había sido bastante incómoda para todos, pero le reconocieron su rápida reacción con pedido de disculpas, las argumentaciones sobre por qué incurrió en el desafortunado error y el compromiso de donar una importante suma de dinero al área que lucha contra la discriminación y el racismo de la Chelsea Foundation. Con todo, Enzo logró en tiempo récord que la tormenta se disipara más rápido de lo pensado.

Mucho ayudó también, claro está, la entrevista que dio Wesley Fofana a MailSport en la que justificó y perdonó definitivamente al argentino: “Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el vídeo. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba. Confío en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El video es malo, pero no se trata solo de Enzo. Se trata de la Selección Argentina. Enzo está en el video, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo. Sin duda, se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora que ya pasó, está bien”.

Sus palabras fueron el cierre del asunto y la reanudación de una buena convivencia dentro del plantel de Chelsea. Pruebas del buen clima restablecido en el grupo fue que Enzo lució la cinta de capitán durante el segundo tiempo del 3-0 amistoso ante América de México, en Atlanta, una clara señal de la consideración y el liderazgo que tiene el de San Martín dentro del grupo, a tan solo un año y medio de su llegada a Stamford Bridge. El fútbol es tema central ahora en el club londinense, que contó con Enzo en el 2-4 ante Manchester City en Ohio y el 1-2 contra Real Madrid en Charlotte, y en las publicaciones de Instagram volvieron las sonrisas de Enzo junto a sus compañeros.

Desde Londres le comentaron a LA NACION que nadie puede asegurar que el episodio haya quedado completamente en el pasado, pero sí se puede notar que el asunto fue bien manejado desde todas las partes dentro del staff del club. “Fofana saliendo hablar hizo una gran diferencia”, remarcan desde la capital inglesa, al tiempo que dan por sentado que luego de aclarado el episodio su estadía en Chelsea no corre ningún riesgo, al contrario de lo que desde algunos sectores de la opinión pública presagiaban, además de reclamar un verdadero castigo por parte del club.

“No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si queremos que no se repita”, insistió Fofana. El mismísimo propietario del club, Todd Boelhy, fue a la habitación de Enzo, le dio su apoyo y le ratificó su confianza en él, más allá de que aún no pudo explotar al máximo su potencial tras disputar 62 partidos, con 7 goles y 5 asistencias, y en el último tramo de la temporada 23-24 haber estado ausente recuperándose de una cirugía por una hernia inguinal.

En Stamford Bridge, y en esto hay especial atención por parte de los directores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart, aguardan por algún tipo de sanción al jugador que pueda venir desde FIFA o de la FA, pero puertas adentro ya es un asunto terminado. Se optó por sanar al grupo y cuidar el patrimonio, ya que sólo por Enzo pagó 121 millones de euros y, tras un breve período con la camiseta 5, le dio la histórica 8 que lució la estrella Frank Lampard. Puertas afuera, intuyen que el ex River deberá enfrentar la probable reprobación de los hinchas rivales cuando le toque entrar al campo de juego, pero nada que el tiempo no pueda dejar atrás. En definitiva, lo peor ya parece haber pasado y Enzo superó una tormenta en tiempo récord.