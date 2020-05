"Es mi casa": Fernando Gago habló sobre su salida de Boca

Fernando Gago con los colores de Boca. A los 34 años, el volante expresó su deseo de seguir jugando al fútbol profesionalmente. Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Boca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 15:41

Fernando Gago surgió de las inferiores de Boca y es uno de los pases más caros en la historia del club. Volvió en 2013 y pasó otros seis años, en los que alternó buenos rendimientos y muchas lesiones. A fines de 2018, tras perder la final de la Libertadores ante River, Gago decidió salir del club.

"Fue una cuestión personal en ese momento, no tenía ganas de jugar a la pelota cuando me fui del club. La decisión mía era no jugar más" explicó Gago en una entrevista concedida a Fox Sports.

"En el vestuario les dije que no iba a jugar más. Me fui de vacaciones. Es raro porque cuando estaba en proceso de recuperación era muy difícil que me desligara de la recuperación, del entrenamiento, del kinesiólogo. Y me fui un mes y medio de vacaciones. Llegando casi a la mitad del viaje, mi hijo me pidió volver a jugar de manera inocente , pero a mí me llegó por otro lado. Por ahí es lo que necesitaba para empezar otra vez la recuperación", agregó el ex volante de la selección Argentina.

Además, aclaró que "en ningún momento" se fue mal del club. "Lo hablé con el presidente, le planteé mi situación y quedó ahí", concluyó.

Finalmente, sobre su vínculo con Boca, Gago concluyó: "Me crié ahí, desde los ocho años que jugué hasta los 20. Después volví y jugué seis, siete años. Me formó como jugador, como persona. Mis grandes amigos los tengo por Boca".