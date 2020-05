"Me río": Fernando Gago se refirió a los memes sobre sus lesiones

Fernando Gago, en una imagen que Boca divulgó en las redes sociales luego de una lesión del volante. Crédito: Twitter

Ya son cinco lesiones consecutivas que atacaron la vida de Fernando Gago , y todas en partidos importantes: en tres ocasiones contra River Plate, y otra con la selección Argentina. La última vez, ante Aldosivi jugando para Vélez .

Por su identificación con Boca , los hinchas millonarios y los del fútbol en general se "reían" de sus problemas físicos con memes en las redes sociales . Como si la situación para el futbolista y su familia fuera fácil.

"Yo con las cargadas o con lo que dicen en las redes sociales aprendí a no leer, a no darle importancia. Sí te puedo decir que le afecta a mi familia, eso está más que claro", contestó en 90 Minutos de Fútbol el volante de Vélez Sarsfield. Luego, siguió: "Mi mamá puede leer una nota, puede decir algo y se pone mal, es normal".

Sin embargo, explicó que a él le ha dado fuerzas para superar la adversidad: "Yo lo veo por el otro lado. '¿Ah sí? ¿Se ríen de esto?' Yo vuelvo a jugar. Me río de eso , de la cargada de lo que pasó. Porque vuelvo a luchar".

Además, dijo que sus "valores y principios" los sostienen para seguir jugando, aunque aclaró que no le quiere demostrar "nada a nadie", y que no se considera un ejemplo. "Lo hago por una cuestión mía, para demostrarme que puedo. El esfuerzo lo hago por mí, no por el qué dirán. Eso me marcó mucho en mis procesos de recuperación".