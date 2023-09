escuchar

En un medio de un cotejo por las Eliminatorias en camino a la Eurocopa 2024, los jugadores de la selección de Kosovo abandonaron el campo de juego en el minuto 19 del encuentro ante Rumania, en Bucarest, por los gritos de “Serbia, Serbia” de la parcialidad local y por un cartel que decía: “Kosovo es Serbia”. Las proclamas políticas incomodaron a los futbolistas kosovares, que tomaron la decisión de dejar el terreno y que regresaron a disputar el encuentro luego de un parate de media hora.

Los jugadores de Kosovo reaccionan frente a los cánticos y carteles de la parcialidad de Rumania y abandonan el terreno de juego DANIEL MIHAILESCU - AFP

Los futbolistas rumanos trataron de apaciguar a los aficionados e intentaron detener los cánticos buscando calmar los ánimos, pero el esfuerzo fue infructuoso y el encuentro se interrumpió durante un buen rato. La decisión de los jugadores de Kosovo enardeció a los aficionados rumanos que unificaron los cánticos y alzaron el volumen después de la salida de los rivales.

El árbitro Willy Delajod y los dirigentes de UEFA decidieron detener el partido y los jugadores se fueron a los vestuarios, pero treinta minutos después, el encuentro que corresponde a la sexta fecha del Grupo I, se retomó. Con un hombre menos por expulsión, Kosovo no pudo aguantar el cero y Rumania se impuso por 2-0 con los goles de Nicolae Stanciu a los 38 minutos y de Valentin Mihaila en el tercer minuto adicional.

Rumania festejó tras el escándalo

Rumanía es uno de los cinco países de Europa que no reconocen la soberanía de Kosovo, junto a Eslovaquia, España, Grecia y Chipre, lo mismo que Argentina y Brasil. En total, son 96 de los 193 países miembros de la Naciones Unidas los que no aceptan la declaración unilateral de independencia, ni reconocen a la República de Kosovo como Estado soberano. No es la primera vez que los kosovares se ven envueltos en problemas en algún desplazamiento por asuntos de índole política. Por este motivo tienen impedida su presencia en los mismos grupos de clasificación en los que están los serbios.

The reason why Romania vs Kosovo game was STOPPED! pic.twitter.com/PkV7PP4cbf — Anis (@An1s97) September 12, 2023

La tensión entre la región de Kosovo y Serbia ya ha tenido otros capítulos. Durante el encuentro que se disputó en el Mundial de Qatar 2022 entre Suiza y Serbia que lo helvéticos ganaron 3-2 el jugador Xherdan Shaquiri, kosovar de nacimiento y nacionalizado suizo, miró a la hinchada de Serbia y se llevo el dedo índice de su mano a la boca. Les pedía silencio a los serbios, que lo estaban insultando, pero que a partir de entonces comenzaron a hacerlo con mayor intensidad.

Xherdan Shaqiri festeja su gol frente a Serbia pidiendo silencio a la parcialidad rival Justin Setterfield - Getty Images Europe

Granit Xhaka nació en Basilea, pero es hijo de exiliados kosovares, y había celebrado con el águila bicéfala en Rusia 2018, cuando también jugó frente Serbia. Esta vez no anotó ningún gol, pero vivió el duelo a flor de piel y se trenzó con los suplentes de Serbia durante el segundo tiempo. La disputa terminó con el mediocampista de Bayer Leverkusen agarrándose los genitales, una imagen que el árbitro argentino Fernando Rapallini no llegó a ver.

Rumbo a la Euro 2024: España, arrolla; Haaland, cumple

Del escándalo en el National Arena Bucarest, durante el juego entre Rumania y Kosovo, que celebraron los rumanos con un 2-0, a los matices deportivos que ofreció la jornada de las eliminatorias para la Eurocopa de Alemania 2024, donde se destacaron la goleada de España, el festejo de Earling Haaland en el triunfo noruego y los éxitos de Italia y de Bélgica.

La goleada de España

Una doble fecha a puro gol desanduvo España, que apabulló a Chipre con un 6-0, resultado que se suma al 7-1 con el que despachó a Georgia, el viernes. De Tibilisi a Granada, la Roja no tuvo contemplaciones con rivales de un orden inferior: el conjunto que dirige Luis De la Fuente ofreció su mejor repertorio entre los regates de la joya Lamine Yamal y el desequilibrio por las bandas con el extremo Nico Williams. Con Georgia, el artillero Álvaro Morata firmó un triplete, pero el capitán no logró desenfundar ante los chipriotas: los festejos se repartieron entre una volea rasante de Gavi, Mikel Merino, Joselu, Ferran Torres –con un doblete- y Álex Baena, que se estrenó con la selección. España no se distrajo y avanza en el Grupo A, que domina con 15 puntos Escocia; seis unidades es la brecha, aunque la Roja tiene un cotejo menos e intentará el asalto para llegar como puntero a la máxima cita europea, el año próximo.

Ferran Torres, autor de un doblete en la goleada 6-0 de España sobre Chipre; la Roja anotó 13 goles en las dos últimas presentaciones por las eliminatorias de la Euro 2024 JORGE GUERRERO - AFP

Obligada a sumar una victoria para no quedar descolgada del Grupo A y al menos aspirar a pulsearle la plaza a España o en su defecto jugar el repechaje, Noruega derrotó 2 a 1 a Georgia. Antonio Nusa fue el futbolista que generó el destaque en el juego, de sus pies salieron las habilitaciones para que Haaland abriera el marcador, y para que más tarde Martin Odegaard llevará tranquilidad antes de los 35 minutos del primer tiempo, con una diferencia que los georgianos recién lograron descontar en el epílogo con el tanto de Zivzivadze. Con su estocada, el atacante de Manchester City suma 25 goles en 26 encuentros con la camiseta de la selección.

Haaland, nuevo festejo en Noruega

Tampoco Italia tenía demasiado margen de maniobra en su camino rumbo a la Euro 2024. El empate con Macedonia del Norte (1-1) obligaba a imponerse sobre Ucrania para no empezar a hacer futuras cuentas para que el último campeón de la máxima cita de selecciones del Viejo Continente no quedara fuera de combate en la búsqueda de repetir el festejo. Los goles de Davide Fratessi –volante de Inter de Milán- en el estadio Giuseppe Meazza elevaron a la azzurra, que en el primer tiempo tomó la ventaja para que el conjunto que dirige Luciano Spalletti sumará su primer éxito (2-1) bajo las órdenes del exentrenador de Napoli. El delantero Mateo Retegui ingresó en la segunda etapa para disputar los últimos 20 minutos del juego, en reemplazo de Giacomo Raspadori. Ahora Italia, con siete unidades, quedó como el mejor de los escoltas del líder Inglaterra (13); la azzurra tiene los mismos puntos que Ucrania y Macedonia del Norte, aunque se favorece por los resultados registrados entre sí.

Con los goles de Davide Frattesi, Italia superó 2-1 a Ucrania; un triunfo que reanima a la azzurra, tras el empate con Macedonia del Norte GABRIEL BOUYS - AFP

Los escándalos, las divisiones y el pase de facturas dominaron el recorrido de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022. La clasificación para la Euro 2024 descubre a los Diablos Rojos en una versión renovada, convencida del potencial que tiene y el apabullante 5-0 sobre Estonia enseña el lavado de cara que intenta el seleccionador italo-germano Domenico Tedesco. El experimentado Jan Vertonghen dio el inicio de la goleada con apenas cuatro minutos de partidos; Leandro Trossard estiró las cifras para que Bélgica se marchara al descanso con un tranquilizados 2-0. En el segundo tiempo, el artillero Romelo Lukaku se anotó con un doblete en apenas dos minutos –entre los 11 y 13- y Charles De Ketelaere se encargó del cierre del festival de goles en el Stade Roi Baudoin, de Bruselas. Bélgica y Austria –venció 3-1 a Suecia, en Solna-, comparten el primer puesto del Grupo F, con 13 puntos.

Bélgica, demoledora

Alemania resurge tras la tormenta; Inglaterra, en el juego histórico

Un partido amistoso desató la tormenta en Alemania, que tras la derrota 4-1 ante Japón determinó el despido de Hansi Flick del cargo de seleccionador. Una decisión histórica, porque se convirtió en el primero de la lista en ser formalmente eyectado de la función. Una racha de cinco encuentros sin triunfos –cuatros derrotas y un empate- descubrió su punto final en el duelo con Francia, subcampeón del mundo y cómodo líder del Grupo B de las eliminatorias de la Euro 2024, para la que los germanos están clasificados por ser los anfitriones. Dortmund fue el escenario del resurgimiento alemán, que contó con Rudi Völler como DT interino, en el éxito por 2 a 1.

La definición de Leroy Sane, autor del segundo gol de Alemania en el triunfo 2-1 sobre Francia; los germanos se resarcieron tras la caída estrepitosa con Japón, que derivó en el despido del seleccionador Flick Federico Gambarini - dpa

El equipo respondió al llamado de la crisis y desde el comienzo Alemania empezó a demostrar una versión diferente a la que derivó en la salida de Flick: concentración, intensidad y combinaciones para desequilibrar se reflejaron en la red en apenas cuatro minutos, cuando el experimentado Thomas Müller martilló una acción que elaboraron Serge Gnabry y Benjamin Henrichs. El primer cuarto de hora del partido fue de un aplastante dominio teutón, empujado a resarcirse de lo que significó el bochorno del viernes con los nipones. Francia recién arrimó peligro a la media hora, con un remate desviado de Kolo Muani, como si la salida de Ilkay Gündogan –por lesión- hubiera repercutido en la estructura.

Alemania, otra vez en la senda del éxito

El desenlace fue de alto voltaje, con el tanto de Leroy Sané, tras pase de Jonas Hoffman, y el descuento de Antoine Griezmann para Francia que no alistó a Kylian Mbappé.

Un histórico amistoso protagonizaron Escocia e Inglaterra en Hampden Park Stadium, de Glaswog: los 150 años de rivalidad entre las dos selecciones, el motivo del partido que tuvo como estrella al juvenil Jude Bellingham y como villano al defensor Harry Maguire, con un gol en contra. La victoria correspondió para los ingleses, con un 3-1; desde 1862, en un campo de cricket, la lista cumple 116 juegos.

La estrella de Jude Bellingham iluminó a Inglaterra, que superó 3-1 a Escocia y sostuvo un invicto de 24 años sobre el clásico rival Andrew Milligan - PA Wire

El cotejo tuvo poco de cordial, entre la silbatina de los escoces al himno inglés y las burlas a Maguire, que anotó un autogol. Un modo de quitarse la rabia de las victorias que no aparecen desde 1999, aunque en el camino para la Euro 2024 los triunfos se acumulan –cinco en la misma cantidad de partidos- y permiten que Escocia lidere el Grupo A, por sobre España y Noruega. El dominio inglés empezó a revelarse en el marcador con el gol de Phil Foden, tras una acción que inició Bellingham. El desparpajo del volante de Real Madrid sostiene la buena estrella de un juvenil que está predestinado a alumbrar al conjunto que dirige Gareth Southgate y por el que el gigante español desembolsó 103 millones de euros a Borussia Dortmund. Además de jugar, llega a la red: aprovechó un error de Andy Robertson y estiró la diferencia.

Inglaterra celebró en Glaswog

Con el éxito 2-0, Maguire saltó al campo de juego y así como Bellingham es luminosidad el presente del zaguero se tiñe de oscuridad. Relegado en la alineación de Manchester United, que en 2019 desembolsó 88 millones de euros por su pase, la oportunidad que le brindó Southgate no resultó positiva: un desborde de Robertson terminó con la intervención del zaguero y la pelota encajada en propia puerta. El descuento le ofreció empuje a Escocia, pero Harry Keane sentenció la victoria inglesa y estiró la racha de 24 años sin derrumbes ante Escocia.

