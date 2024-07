España - Inglaterra, final de la Eurocopa: un choque de planetas y de estilos

Escuchar

España, con una imagen impecable, se enfrentará este domingo desde las 16 con Inglaterra, que tardó en despuntar, en una final de la Eurocopa que promete poner el broche de oro a un mes de acción absorbente en toda Alemania. Se trata de un choque de planetas... y de estilos.

Ambas selecciones llegaron al torneo con la ambición de alcanzar esta definición en el Estadio Olímpico de Berlín y, seis partidos después, lograron el objetivo, aunque de formas distintas.

El juego de las diferencias

España debe ser considerada ligeramente favorita, dadas la elegancia y la eficacia con las que llegó a la final, al ganar sus partidos en el tiempo regular salvo el de la prórroga contra el anfitrión en los cuartos de final, y marcó 13 goles en el proceso. Los aporte clínicos de Lamine Yamal, el niño prodigio de 17 años, añadieron un toque de cuento de hadas a su progresión, pero colectivamente dio la impresión de ser el mejor equipo.

Inglaterra, contrariamente, estuvo a unos minutos de caer eliminada en los octavos de final frente a Eslovaquia, y fue salvada por un brillante gol de Jude Bellingham en el tiempo añadido. En la semifinal se impuso a Países Bajos con un recordatorio de su calidad y de su potencial, y con un nuevo vigor para afrontar el partido decisivo.

Compacto de la segunda semifinal de la Eurocopa

La historia

Será la segunda final consecutiva de la Eurocopa para Inglaterra, después de que Italia la venciera en la tanda de penales del desenlace de Wembley de hace tres años. Y será su primera definición de un gran torneo fuera de Reino Unido. Los ingleses ganaron solamente la Copa del Mundo de 1966, lo que aumenta tanto la motivación como la presión que pesa ahora sobre Gareth Southgate y su equipo. España es tricampeona de Europa, también logró un Mundial y se llevó la Liga de Naciones de UEFA el año pasado.

Síntesis de la primera semifinal

Los directores técnicos

Luis de la Fuente fue ascendiendo en el escalafón de la federación española antes de hacerse cargo del equipo luego del Mundial de Qatar, en en el que España cayó ante Marruecos en los octavos de final. Y tiene mucho mérito. El DT de 63 años conoce a la mayoría de los integrantes de la selección desde que eran niños y su énfasis en la buena gestión de los recursos humanos sacó lo mejor de un grupo muy bien dotado técnicamente.

Abucheado en los estadios y criticado en la prensa durante toda la Eurocopa, Southgate, de 53, logró clasificar a Inglaterra para esta segunda final continental consecutiva, algo inédito en el país del fútbol, donde las decisiones del seleccionador son ahora elogiadas. “Cuestionado e insultado, pero la Inglaterra de Southgate está en la final”, resumió el diario The Guardian.

Gareth Southgate y Luis de la Fuente llevan años vinculados con las federaciones inglesa y española; el primero pasó de las críticas a los elogios y el segundo gestiona bien los recursos humanos. MIGUEL MEDINA - AFP

El conductor, además, se apoya en un proceso que lleva ya diez años. En 2023, el seleccionado ganó el Europeo Sub 21 por primera vez en 39 años, con Cole Palmer y Anthony Gordon, que resultó distinguido como el mejor del torneo, en el plantel. También Phil Foden fue premiado como el mejor de una competición, cuando Inglaterra ganó el Mundial Sub 17 en 2017. En aquel equipo estaban además Marc Guehi y Conor Gallagher. Y en 2017, también Inglaterra logró el Mundial Sub 20.

El piberío

La habilidad de Yamal, que cumplió 17 años este sábado, es extraordinaria y se complementa en la otra banda con Nico Williams, de 21. Cada vez que marca un gol, Yamal, la figura del certamen, suele marcar con las manos el número 304. Es parte del código postal del modesto barrio catalán donde pasó parte de su infancia, Rocafonda, muy entusiasmado ahora con su éxito y con protagonizar, al fin, la película de su precoz vida. Es tan interesante la explosión ofensiva de los jóvenes que España no extraña a Pedri, de 21, que resultó lesionado frente a Alemania.

Williams y Yamal se divierten en los partidos y en las prácticas; compinches y talentosos, aportan frescura a España y a la Eurocopa. Manu Fernandez - AP

Del otro lado, el ingreso de Kobbie Mainoo (Manchester United), de 19 años, a la alineación titular es el gran cambio de Inglaterra en el tramo decisivo. Bellingham, de 21 y genio de Real Madrid, y el explosivo Bukayo Saka, de 22, completan la cartelera de jóvenes brillantes.

Phil Foden todavía no explotó: ¿lo hará en la final? X

Las figuras

En España, Fabián Ruiz se destaca en el centro del campo. Su estilo recuerda al del argentino Fernando Redondo, aunque es más audaz. Dani Olmo entró por la lesión de Pedri y con él España subió un peldaño. Unai Simón, el arquero, es tan atrevido como indispensable y Rodri tiene el manual del número 5 en la cabeza y en los pies.

En Inglaterra, evidentemente las figuras no alcanzaron el status que traían antes de la competencia. Particularmente, la excelencia de Foden no está en discusión. El atacante de Manchester City solamente debe mostrarla.

Harry Kane, rodeado de afecto, ante la oportunidad de su vida: su carrera todavía no sabe de trofeos. ADRIAN DENNIS - AFP

Los goleadores

Harry Kane, de 30 años, no está en su mejor versión, a pesar de haber marcado tres goles en la Eurocopa de Alemania, pero su capacidad de batir récords de anotación sigue dando esperanzas a los aficionados y sobre todo, a sí mismo: persigue el primer título de campeón de su carrera.

“En el fútbol no hay nada seguro. Habrá que ver cómo terminamos y todas estas cosas. Ya veremos”, advirtió Álvaro Morata, el centro de las habituales críticas españolas. El delantero no encaja en el estilo, más allá de que porta la cinta de capitán.

El último España vs. Inglaterra

La última vez

Pasaron casi seis años desde el último enfrentamiento entre Inglaterra y España. Fue en Valencia, donde los ingleses ganaban por 3-0 en la primera parte y se impusieron por 3-2, con cierta tensión final. El historial consta de ocho encuentros oficiales por Copa del Mundo, Eurocopa y Liga de Naciones. La ventaja es de los británicos, con cuatro victorias contra dos hispanas, más dos empates (un triunfo inglés por penales).

