El periodista Gustavo López consideró que la situación por el coronavirus reveló que todo está "trastocado".

El conductor radial Gustavo López cuestionó la situación económica mundial a partir de la emergencia del coronavirus, y opinó que está todo "trastocado". En ese sentido, se preguntó: "¿Cómo puede ser que un médico que inventa una vacuna contra una enfermedad, gane el 10% que Messi?".

Además, apuntó contra los "challenges" de los futbolistas en las redes sociales y su rol como referentes en el mundo contemporáneo, al considerar que los jugadores "patean papel higiénico en las redes", mientras los médicos "están tratando de cuidarnos y curarnos". " Me parece que está todo trastocado ", consideró el periodista.

Por otra parte, celebró que "la población se haya vuelto a encariñar con la política". "Mirá que lindo Larreta, que bien Kicillof, que bien Alberto Fernandez", graficó López, a la vez que ponderó la mirada que se tiene en estos días acerca de las fuerzas de seguridad. "La policía nos cuida. Arriesga su vida. El tipo con el barbijo, te pide el documento, se acerca a vos...", opinó el comentarista de fútbol.

Finalmente, atacó a los jugadores que no dan su mirada sobre el coronavirus en los medios de comunicación: "Algunos muchachos no atienden el teléfono. Contá la situación . No tenés nada que hacer. Ellos se comunican por Instagram porque quieren ganar seguidores ¿Estos nos representan, no?".

Días atrás, Gustavo López había cuestionado que se parara el fútbol por Pillud o Coloccini: "Estos futbolistas de elite que alzaron la voz, yo digo: prestémosles atención. Ahora, ¿saben que representan a 5000 personas? ¿Saben que representan a todo el fútbol argentino: a la B nacional, a la Primera B, a la Primera D, al Argentino A, al Argentino B, al Femenino? Me preocupa la industria del juego del fútbol, y la cantidad de gente que vive de eso: los futbolistas, los árbitros, los choferes, seguridad, policía, UTEDYC", dijo el cronista de radio La Red .