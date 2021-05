Esteban Andrada volvió a la Argentina, se sumó a las prácticas de Boca, pero no estaría en el superclásico

Resultó un culebrón intenso, de acusaciones y de alta tensión. Pero ahora parece que todo podría volver a la normalidad. El aislamiento de 10 días de Esteban Andrada por haber dado positivo de Covid-19 en Ecuador fue el detonante, pero se acabó y regresó al país. El arquero llego en la madrugada de este jueves y unas horas más tarde estuvo en el entrenamiento de Boca, en Ezeiza. Aunque claro, su participación en el superclásico con River se supone imposible, por lo tanto, sería Agustín Rossi el hombre que defienda el arco ante River.

Desde el club pensaban que una de las alternativas era que Andrada se quedase en su casa descansando. Sin embargo, el arquero se presentó a la mañana en el Complejo de Ezeiza, ya vestido con su indumentaria de entrenamiento, desayunó con el resto del plantel y después realizó tareas diferenciadas.

El futbolista transitó la enfermedad sin síntomas graves durante los 10 días. De todos modos, deberá someterse a los estudios cardiológicos pertinentes, para descartar cualquier tipo de secuela. En Boca toman todos los recaudos, ya que tienen la experiencia de Edwin Cardona, que después de recuperarse de coronavirus le diagnosticaron una miocarditis leve. El colombiano tuvo que trabajar muy liviano los últimos 14 días, fue sometido a nuevos estudios y ahora sí está habilitado para intensificar la marcha.

Andrada, de cara al superclásico

Uno de los interrogantes era saber si el arquero estaría en los planes de Miguel Angel Russo para el duelo con River, el domingo próximo. Y desde el cuerpo técnico no consideran que sea apropiado, ya que no sólo debe someterse a una serie de estudios que termine de confirmar que todo está en condiciones (comenzará esta tarde con esta tarea), sino que hay una cuestión de ritmo de juego. Andrada no juega desde el 11 de abril, en la caída de Boca ante Unión por 1-0, por la Copa de la Liga Profesional. En este escenario, Agustín Rossi seguiría defendiendo el arco y estaría desde el arranque en el superclásico.

Agustín Rossi será el arquero ante River Pool Argra

La posible formación de cara el choque con River

Miguel Ángel Russo estudia cada movimiento. Los golpes en Ecuador y Brasil por la Copa Libertadores y el tropezón en la liga local, lo ponen en una situación tensa para el choque con River. En principio la buena noticia es poder tener a Cardona disponible, aunque no está claro cuál es el ritmo del colombiano para poder estar desde el arranque y podría ocupar un lugar en el banco de los suplentes.

El esquema que podría utilizar es otro de los puntos bajo la lupa del entrenador. Si bien estuvo jugando con cuatro futbolistas en la última línea, no se descarta que, con el regreso de Marcos Rojo, el DT xeneize piense en jugar con tres defensores en el superclásico. Este movimiento también podría incluir a Nicolás Capaldo como lateral derecho y reemplazar a Julio Buffarini. Al parecer, Russo podría sostener a Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra en la mitad de la cancha. Sólo falta saber cómo definiría el bloque ofensivo, ya que no está claro quién podría acompañar a Carlos Tevez en el ataque. Una de las alternativas que suenan con más energía es que Cristian Pavón esté desde el arranque.

Por lo tanto, la formación que podría disponer Russo para el duelo del domingo próximo, ante River sería: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

LA NACION