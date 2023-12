escuchar

Juan Sebastián Verón habló luego de la consagración de Estudiantes en la Copa Argentina. Entre algunos de los temas que tocó el vicepresidente del Pincha, criticó con dureza a las autoridades de la AFA. El motivo principal de su reclamo es por la desorganización en los armados de los torneos en la Argentina. Lo cierto es que, poco después, desde la entidad madre del fútbol local, un alto dirigente le respondió al ídolo platense.

“Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. Y estas idas y vueltas, y contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no sabés el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también mostrás para afuera”, opinó Verón en una entrevista con el canal TyC Sports.

Juan Sebastián Verón criticó los formatos de los torneos argentinos y un dirigente de AFA le respondió Captura

También agregó: “Nosotros nos aferramos a que el fútbol argentino saca jugadores, pero también hay que tratar de darle las mejores condiciones. No solo a los jugadores, también a la gente que trabaja en los clubes. Llevar un campeonato de casi 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado. Es una falacia por más que me digan que es divino, hermoso y competitivo”.

Lo cierto es que la respuesta a este punto de vista, no demoró e llegar y fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA (y habitual primer defensor de Chiqui Tapia), quien le contestó a Juan Sebastián Verón a través de sus redes sociales. “‘Bullshit’, mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto. Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún ‘simulador’ de los tantos que tenés. ¡A laburar! En fin”, escribió uno de los dirigentes más cercanos al presidente Claudio Tapia.

No es la primera vez que Toviggino aparece en escena para defender a la máxima autoridad del fútbol argentino.

Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún “simulador” de los tantos que tenés. A laburar!! En Fin https://t.co/J6vuybNLbh — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 14, 2023

Todo esto sucede en el medio de los festejos del título de la Copa Argentina que Estudiantes de la Plata este miércoles. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino tomó mucha notoriedad luego del partido, durante la premiación. Mientras le colgaba las medallas a los futbolistas del equipo de Florencio Varela, el público de Estudiantes lo reprobó masivamente con cantos e insultos. Es que, los hinchas del conjunto platense se molestaron en los días previos a la final de la Copa Argentina cuando la organización del partido demoraba la confirmación de la fecha, el horario y, sobre todo, del estadio, mientras las versiones indicaban que podía jugarse en Santiago del Estero. Los hinchas ya se habían crispado cuando la AFA anunció al árbitro Nicolás Ramírez.

No es la primera vez que Toviggino responde a algunas críticas que dirigentes o personalidades públicas se expresan en contra de la AFA o de Chiqui Tapia. A comienzos de esta semana, el presidente de River, Jorge Brito, criticó fuertemente el modelo del fútbol argentino debido a la amplia cantidad de equipos y al formato de los torneos que se disputan. Debido a esto, el tesorero de la AFA le respondió al máximo dirigente del Millonario, también, mediante sus redes: “¡Qué raro! ¡River festejó los campeonatos que ganó con este formato! No sólo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente. Ahora que no llega a la final, ¡desmerece a otros clubes que sí llegaron! ¿Curioso no? En fin…”, escribió.

Jorge Brito con Martín Demichelis en River

La otra vez que Pablo Toviggino se metió con una figura pública, fue con Santiago Maratea. El influencer propuso hacer una colecta para pagarle a Scaloni luego de que trascendiera un rumor de falta de pago al cuerpo técnico de Argentina. “Si es por nosotros les pagamos a todos antes del lunes”, posteó Maratea. Por su parte, quien también es la máxima autoridad del Consejo Federal fue a la carga con un duro mensaje: “Tranquilo!!! que AFA no debe un solo peso al CT de la Argentina!!!. “Ya que hablás del lunes, ¿por qué no armás nuevamente el verso de colecta personal y pagás la deuda de tu club con AFA? Te cuento que, al día de hoy, asciende a $500 millones. Así, de paso, ganás tu comisión!!!”.

Claudio Tapia vive días de inestabilidad. En los últimos tiempos recibió varias críticas por el manejo del fútbol local, los torneos y los desempeños de los arbitrajes y el sistema del VAR. Pero ahora también se le sumaron críticas por la duda en la continuidad que planteó Lionel Scaloni como DT de la selección. Demasiados frentes abiertos. Al menos, Tapia tiene quien lo defienda.

LA NACION