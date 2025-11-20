Estudiantes negó que haya habido una votación para consagrar a Rosario Central y Toviggino insultó a Verón

Estudiantes de La Plata emitió este jueves por la tarde un comunicado en el que negó que se haya realizado votación alguna para validar la entrega de un reconocimiento a Rosario Central como campeón de la liga 2025 tras terminar puntero en la tabla anual. La afirmación del Pincha fue puesta en tela de juicio por Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, se expresa en el breve escrito compartido en X.

Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025

Minutos más tarde, sería Toviggino quien recogería el guante en representación de la AFA. Apuntó en primera instancia contra el presidente de la institución, Juan Sebastián Verón. Luego aseguró que uno de los vicepresidentes de Estudiantes, Pascual Caiella, participó del encuentro y la decisión recibió apoyo unánime.

“Sir, sir, sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. ¡Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conocés la dinámica del Fútbol Argentino, ¡qué te hizo ser quién sos! ¡Pecho frío!“, chicaneó. Y cerró con una aclaración: “Me olvidaba. Sí se votó, por unanimidad. Con tu club presente en su vicepresidente. En fin”.

La coronación del Canalla sumó un nuevo eslabón a la cadena de decisiones controvertidas de la AFA. El club de Arroyito, además de clasificar a la Libertadores 2026, se convirtió en el primero en recibir este tipo de trofeo.

Fatura Broun, Ariel Holan, Ángel Di María, Carolina Cristinziano y Gonzalo Belloso, con el trofeo que la AFA le entregó a Rosario Central, tras la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional x.com/LigaAFA

Su presidente Gonzalo Belloso afirmó, con el premio en manos y desde Puerto Madero: “Es un plan que viene de hace varios años, volver a incorporar al campeón anual. De acá a futuro, ese torneo se suma al Clausura, Apertura y Trofeo de Campeones. Y se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie, que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices, orgullosos y agradecidos a mi plantel y a la gente de Rosario. El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual, y arranca premiándonos a nosotros. Me parece lógico".

Por su parte, Di María, figura indiscutida del equipo, habló brevemente y dejó sus primeras sensaciones mientras se retiraba hacia el auto de la delegación: “Una estrella más. Estoy muy contento. Es el trabajo de todo el año. La gente debe estar feliz”, expresó. Luego, completó su mensaje en redes sociales con una “más que merecido”.

Con este título, el campeón del mundo con la selección suma 37 títulos individuales, siendo el segundo argentino más ganador en la historia del fútbol, solo por detrás de Lionel Messi, con 45. Por su parte, como resultado de esta nueva conquista, Central obtuvo su 13° título en la máxima categoría del fútbol argentino.