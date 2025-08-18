La lista de convocados de la selección argentina para los partidos de eliminatorias ante Venezuela y Ecuador

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes una prelista de convocados de la selección nacional para la última ventana de las eliminatorias sudamericanas 2026 que se desarrollará a principios de septiembre y en la que recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador, ya clasificada al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el primer puesto asegurado en la tabla de posiciones,

El entrenador Lionel Scaloni incluyó 31 nombres, entre los que sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. En el caso del ‘10′, se recuperó recientemente de una lesión muscular y sumó minutos el último fin de semana con la camiseta de Inter Miami, por lo que está disponible.

La nómina, aunque no es la definitiva, tiene sorpresas. El DT incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri mientras que Franco Mastantuono figura nuevamente ahora como jugador de Real Madrid.

De los ausentes, el nombre más llamativo es el de Enzo Fernández, pero tiene una justificación. El volante fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es una buen ocasión para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio en la coronación en el Mundial de Clubes 2025 y este fin de semana comenzó a competir en la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.

La albiceleste será anfitrión en el primer juego porque recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó la Argentina 1 a 0. A diferencia de las anteriores ventanas, primero jugará ante su público y, luego, en terreno ajeno.

La albiceleste domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos igualdades y tres derrotas y le lleva una decena a sus escoltas, Ecuador y Brasil con 25. En ese contexto, más allá de los resultados que coseche, terminará en lo más alto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial por segunda ocasión seguida.

Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias

Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya está eliminado.

Luego de las eliminatorias sudamericanas, el campeón del mundo jugará cuatro amistosos. El único que está oficializado es ante México en la cuarta fecha FIFA del año, entre el 6 y 14 de octubre, en Chicago en día y estadio a confirmar. El encuentro será en el marco de una gira por Estados Unidos que surgió como alternativa tras caerse el viaje a China. En el país donde conquistó la última Copa América, la Argentina disputará dos amistosos y el otro podría ser frente a Corea del Sur en el marco del desembarco de su capitán y figura, Heung-min Son, en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

La selección argentina volverá a enfrentar a México desde la victoria en el Mundial Qatar 2022 Julio Cortez - AP

Después del choque con los mexicanos y, probablemente, los coreanos, la Argentina cerrará el año con la quinta y última fecha FIFA, programada en noviembre. Allí, aunque tampoco es oficial, iría a África a jugar contra Angola y, luego, al estadio Lusail de Qatar, donde levantó su última copa del mundo, para medirse contra Estados Unidos, según le confiaron a LA NACION desde la AFA.

Prelista de convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Manchester City

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros