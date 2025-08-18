La lista de convocados de la selección argentina para los partidos de eliminatorias ante Venezuela y Ecuador

En la nómina preliminar hay 31 nombres, entre los que están Lionel Messi, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y, también, varias sorpresas
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes una prelista de convocados de la selección nacional para la última ventana de las eliminatorias sudamericanas 2026 que se desarrollará a principios de septiembre y en la que recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador, ya clasificada al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con el primer puesto asegurado en la tabla de posiciones,
El entrenador Lionel Scaloni incluyó 31 nombres, entre los que sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. En el caso del ‘10′, se recuperó recientemente de una lesión muscular y sumó minutos el último fin de semana con la camiseta de Inter Miami, por lo que está disponible.
La nómina, aunque no es la definitiva, tiene sorpresas. El DT incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri mientras que Franco Mastantuono figura nuevamente ahora como jugador de Real Madrid.
De los ausentes, el nombre más llamativo es el de Enzo Fernández, pero tiene una justificación. El volante fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es una buen ocasión para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio en la coronación en el Mundial de Clubes 2025 y este fin de semana comenzó a competir en la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.
La albiceleste será anfitrión en el primer juego porque recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó la Argentina 1 a 0. A diferencia de las anteriores ventanas, primero jugará ante su público y, luego, en terreno ajeno.
La albiceleste domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos igualdades y tres derrotas y le lleva una decena a sus escoltas, Ecuador y Brasil con 25. En ese contexto, más allá de los resultados que coseche, terminará en lo más alto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial por segunda ocasión seguida.
Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias
- 1-0 vs. Ecuador (L).
- 3-0 vs. Bolivia (V).
- 1-0 vs. Paraguay (L).
- 2-0 vs. Perú (V).
- 0-2 vs. Uruguay (L).
- 1-0 vs. Brasil (V).
- 3-0 vs. Chile (L).
- 1-2 vs. Colombia (V).
- 1-1 vs. Venezuela (V).
- 6-0 vs. Bolivia (L).
- 1-2 vs. Paraguay (V).
- 1-0 vs. Perú (L)
- 1-0 vs. Uruguay (V)
- 4-1 vs. Brasil (L)
- 1-0 vs. Chile (V).
- 1-1 vs. Colombia (L).
- Argentina vs. Venezuela - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental.
- Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha.
Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya está eliminado.
Luego de las eliminatorias sudamericanas, el campeón del mundo jugará cuatro amistosos. El único que está oficializado es ante México en la cuarta fecha FIFA del año, entre el 6 y 14 de octubre, en Chicago en día y estadio a confirmar. El encuentro será en el marco de una gira por Estados Unidos que surgió como alternativa tras caerse el viaje a China. En el país donde conquistó la última Copa América, la Argentina disputará dos amistosos y el otro podría ser frente a Corea del Sur en el marco del desembarco de su capitán y figura, Heung-min Son, en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).
Después del choque con los mexicanos y, probablemente, los coreanos, la Argentina cerrará el año con la quinta y última fecha FIFA, programada en noviembre. Allí, aunque tampoco es oficial, iría a África a jugar contra Angola y, luego, al estadio Lusail de Qatar, donde levantó su última copa del mundo, para medirse contra Estados Unidos, según le confiaron a LA NACION desde la AFA.
Prelista de convocados de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Manchester City
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Ángel Correa – Tigres de la UANL
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
