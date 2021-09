Europa League: el increíble blooper de un arquero, un gol en contra evitable, el golazo de Exequiel Palacios y los partidazos que dejó la primera fecha

Con la acción de todas las ligas europeas, comenzaron a disputarse esta semana las competiciones internacionales que juntan a los mejores equipos del Viejo Continente. Con el arranque de la Champions League, este jueves fue el turno de la Europa League. La segunda competencia más importante a nivel clubes tuvo un arranque a pura emoción con la disputa de 15 partidos, en los que pasó de todo. El increíble gol en la propia valla del arquero de Lazio, el tanto en contra que pudo ser evitado, el golazo de Exequiel Palacios para darle el triunfo a su equipo...

Una de las imágenes que dejó la primera jornada de la segunda competencia europea a nivel clubes fue el insólito error del arquero albanés Thomas Strakosha. En el duelo en el que Galatasaray derrotó a Lazio por 1 a 0, se dio la jugada clave. Un centro pinchado al área que envió Berkan Kutlu, futbolista del equipo turco, no llevaba peligro para la defensa de Lazio... Sin embargo, el rechazo del defensor Manuel Lazzari pareció complicar al arquero Strakosha que saltó, no supo qué hacer y terminó metiendo la pelota adentro de su propio arco. El blooper fue el único tanto del partido para Galatasaray, que lidera solo el Grupo E. En Lazio, el argentino Gonzalo Escalante estuvo entre los sustitutos, pero no tuvo acción. El otro partido de la zona fue empate 1-1 entre Lokomotiv y el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.

Una situación similar, con un gol a propia puerta, se dio en el triunfo como visitante de Lyon sobre Rangers por 2 a 0. El equipo francés ganaba por 1 a 0 con el tanto convertido por el camerunés Karl Toko Ekambi, pero a los 10 de la segunda parte llegó la carambola que terminó en la segunda conquista de Lyon. Un remate al arco del autor del primer tanto rebotó en el marcador central de Rangers Connor Goldson. Cuando la pelota parecía que salía del área, al lado suyo estaba James Tavernier. El defensor, que también estaba dentro del área chica, fue quien terminó metiendo el balón al arco ante el lamento de los locales, que cayeron en su estadio.

En el triunfo de Bayer Leverkusen por 2 a 1 sobre Ferencvaros, se anotó un futbolista argentino en la red y lo hizo con un golazo. Fue Exequiel Palacios que, además, convirtió su primer tanto desde que arribó al club alemán. El equipo húngaro sorprendía a los 8 de la primera etapa con el gol de Ryan Mmaee, pero a los 37, llegó el empate. Un centro atrás de Jeremie Frimpong fue directo al mediocampista argentino que, de primera, remató al arco y la colocó al ángulo. Una verdadera joya. En la segunda parte, el volante fue reemplazado a los cuatro minutos por el chileno Charles Aránguiz. El delantero Florian Wirtz fue quien selló el triunfo de Leverkusen frente al equipo húngaro. El atacante Lucas Alario también fue titular y se fue reemplazado a los 21 de la segunda parte por Patrik Schick.

El Benito Villamarín de Sevilla fue el escenario de uno de los mejores partidos que tuvo este jueves la Europa League. Betis se llevó un enorme triunfo ante Celtic por 4 a 3. El equipo de Escocia comenzó ganando por 2 a 0 gracias a los tantos de Albian Ajeti y de Josip Juranovic. Pero el local se despertó y en 21 minutos hizo cuatro goles para dar vuelta el partido. En la primera parte, a los 32, Juan Miranda descontaba en el duelo. Luego apareció Juanmi, a los 34. Ya en la segunda parte Borja Iglesias anotó el 3 a 2 a los 5 y Juanmi a los 8, fue el autor del cuarto gol de los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini. Anthony Ralston descotó para los escoceses, a tres del final. Guido Rodríguez ingresó para Betis a los 22 de la primera parte, mientras que Germán Pezzella estuvo entre los suplentes, pero no ingresó.

Otro gran partido fue el correspondiente al Grupo C. Leicester y Napoli, dos de los grandes favoritos para quedarse con el título, se vieron las caras en Inglaterra y fue empate 2 a 2. El local ganaba 2 a 0, con los tantos de Ayoze Pérez y de Harvey Barnes. Incluso, cuando el partido iba 1 a 0, a Leicester le anularon un tanto a instancias del VAR por una posición adelantada de Patson Daka. Pero los napolitanos no lo dieron por perdido y quien mejor lo entendió fue la figura clave que tuvo el partido: el nigeriano Victor Osimhen convirtió en dos ocasiones y rescató un punto muy importante para el equipo italiano. Por la misma zona, Legia Varsovia le ganó 1 a 0 a Spartak de Moscú.

Todos los resultados de la jornada