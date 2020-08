Lautaro y Lukaku chocan el pecho en un festejo; integran una pareja ofensiva que llevó a Inter a las semifinales de la Europa League Fuente: Reuters - Crédito: Ina Fassbender

Lautaro Martínez se desmarca constantemente, retrocede para asociarse y busca los espacios que lo dejen en situación de definición, pero los goles y la profundidad ofensiva de este Inter pasan preferentemente por Romelu Lukaku. El belga, el pase más caro en la historia de Inter con los 75 millones de euros pagados a Manchester United, contribuyó a la campaña del segundo puesto en el calcio, a un punto del campeón Juventus, y ahora está siendo influyente en la Europa League. Hizo un gol y participó en el otro del 2-1 sobre Bayer Leverkusen, que clasificó a Inter a las semifinales, etapa en la que el próximo lunes se enfrentará al ganador de Shakhtar Donetsk y Basilea, que se medirán este martes en Gelsenkirchen.

Tras los 90 minutos en el Dusseldorf Arena, uno de los estadios alemanes que recibió este formato de partido único para encontrarle una salida a la pandemia, Lukaku se arrodilló en el campo y murmuró un rezo con los dedos índices apuntando al cielo. La oración era la pausa que se tomaba este guerrero de 1,90m y 94kg, una mole incontrolable para el joven zaguero Tapsoba.

Lo más destacado de Inter 2 vs. Bayer Leverkusen 1

Lukaku fue incontrolable cada vez que se posteó de espaldas al arco y giró con su corpachón. A falta de intérpretes para un juego elaborado, Inter, con el esquema 3-5-2, progresa por las bandas con D'Ambrosio y Young, y busca de manera directa a Lautaro y Lukaku.

El exRacing le cedió al belga la centralidad del ataque que ocupaba la temporada pasada, cuando Politano y Perisic lo acompañaban desde posiciones más abiertas. La actual pareja ofensiva funciona, y de hecho Lautaro marcó más goles en este curso (19 por tres competencias oficiales) que en el anterior (9). Pasado el primer año de adaptación a un nuevo medio futbolístico, Martínez progresa al mostrarse complementario de Lukaku, sin olvidarse del gol, una faceta que no debe descuidar para mantener vivo el interés de Barcelona.

Lautaro controla la pelota ante Bayer Leverkusen; con un taco participó en el primer gol de Inter Fuente: Reuters - Crédito: Martin Meissner

La primera temporada del belga en Italia muestra cifras de impacto. Suma 31 goles en 39 partidos oficiales. En Inter superó los 30 que convirtió Diego Milito en 2010/11 y por delante tiene los 34 de Ronaldo (1997/98) y los 37 de Samuel Eto'o (2010/11).

Por la Europa League, Lukaku estableció el récord de haber convertido en nueve partidos consecutivos (cinco en Manchester United y cuatro en Inter). Fueron 12 tantos distribuidos entre los siguientes rivales: Wolfsburgo, Young Boys (dos encuentros), Dinamo Kiev (dos), Ludogorets (dos), Getafe y Bayer Leverkusen.

De ser por el árbitro español Carlos del Cerro, Lukaku podría haber sumado un par de goles más. En dos ocasiones se dispuso a ejecutar penales sancionados por el juez, que se retractó tras ser advertido por el VAR y revisar las acciones en el monitor que está a un costado del campo. Dejó sin efecto una supuesta mano de un defensor de Bayer (la pelota le había pegado en el hombro) y en el otro penal no detectó una mano previa en ataque.

Lukaku ya hizo 31 goles en 39 partidos oficiales en su primera temporada en Inter; el belga está imparable Fuente: Reuters - Crédito: Martin Meissner

El director técnico Antonio Conte, que también está completando su primera temporada en el equipo neroazzurro, elogió a Lukaku ("hace grandes cosas"), pero también resaltó lo colectivo: "El mérito es de todo el equipo. Hay mucha satisfacción porque hicimos un gran partido, podríamos haberlo definido por una mayor diferencia si aprovechábamos las oportunidades. Debemos alcanzar nuestro máximo potencial".

Lautaro debió conformarse con lo que no finalizó Lukaku, que no fue mucho. Conte viene repitiendo un cambio cuando promedia el segundo tiempo: Alexis Sánchez por el bahiense. El chileno agita el ataque con sus corridas y gambetas, pero al final fue un motivo de preocupación porque sufrió una lesión en el músculo posterior derecho, en el que fue vendado para que pudiera terminar en la cancha porque Inter no tenía más cambios.

En Leverkusen fue titular Exequiel Palacios, sustituido a los 14 minutos de la segunda etapa tras una discreta labor, y Lucas Alario ingresó a cinco minutos del final. En el otro encuentro de este lunes por los cuartos de final, jugado en Colonia, Manchester United -atajó Sergio Romero- eliminó 1-0 en tiempo suplementario a Copenhague con un penal de Bruno Fernandes. Este martes, Sevilla enfrentará a Wolverhampton, en Duisburgo.

Inter ya hizo su trabajo. Es un grande que desde hace una década perdió el instinto ganador. No alcanzaba una semifinal de una copa europea desde la Champions League 2009/10, cuando obtuvo el título con Mourinho en el banco y con Zanetti, Samuel, Cambiasso y Milito en el campo. Ahora lo tiene a Lukaku y un equipo solidario para permitirse soñar.