Un lunes recargado, para hablar de muchos temas futbolísticos: la épica victoria de Racing en el clásico de Avellaneda, la reacción del líder River en Santa Fe, el nuevo triunfo de Boca para no perderle pisada en la Superliga a su archirrival, el título del Sub 23 en el Preolímpico y la clasificación para Tokio 2020, la aparición del chico Julián Palacios para darle una alegría y frescura a San Lorenzo.

Pero Oscar Ruggeri, uno de los panelistas del programa "90 minutos de fútbol", que se emite cada mediodía por Fox Sports, se permitió unos minutos para brindar su pensamiento político. Y fue tajante con el populismo, con la utilización de la pobreza de parte de los políticos argentinos.

El ex campeón del mundo con la selección en México 86 dijo: "Me voy a meter mucho este año, con temas sociales, políticos. ¡Basta! ¡Basta del popul...del que dice soy popular, soy socialista...con la plata del otro, con la plata de los demás. Yo soy populista con la plata de los demás... ¡Dale! Dicen los pobres, los pobres, los pobres, y escucho y los pobres, y los pobres... Desde que tengo uso de razón que los pobres, los pobres y los pobres, y pasan, y pasan y pasan, y los pobres siempre están. Desgraciadamente no los ayudamos. En nada, en nada".

No es la primera vez que habla de política

Fue un nuevo capítulo de Ruggeri contra la política argentina. En reiteradas ocasiones brindó su punto de vista y, como es habitual, no pasó inadvertido