Maidstone United, un club de la sexta categoría de Inglaterra, continuó su recorrido de ensueño por la Copa FA este sábado, al derrotar en la cuarta rueda por 2-1 y como visitante a Ipswich Town, un fuerte candidato al ascenso a la Premier League. El pequeño equipo alcanzó un hito para su historia: los octavos de final del torneo más añejo del planeta. Se trata de la clásica historia de humildes que derriban a rivales mucho más poderosos, como en la Copa Argentina. En este caso, en versión británica. El albañil, el carpintero, el empleado común que en sus ratos libres patean una pelota. Y dan un batacazo.

El modesto Maidstone que milita en la National League South, la 6ª categoría, alargó su cuento de hadas en la propia cancha de Ipswich, que marcha segundo en la liga Championship, de la segunda. Existe una diferencia de cien posiciones entre ambos equipos en la pirámide del fútbol inglés.

“Nunca en duda”

En Portman Road los visitantes dieron el impacto. Se adelantaron con un gran gol de Lamar Reynolds; al rato, el local empató con un tanto de Jeremy Sarmiento. Diez minutos después, Reynolds asistió a Sam Corne para cerrar un contrataque y lograr una sorprendente victoria. Corne había sido el héroe de los Stones en la etapa precedente, al lograr el gol de la victoria contra Stevenage (1-0), un conjunto de la tercera categoría.

En la recta final del partido, el arquero brasileño Lucas Covolan tuvo que salvar en numerosas ocasiones a los visitantes con grandes atajadas. Fue otro de los héroes, con sus manos y sus pies. “Mi carrera estos últimos años no ha sido muy buena... Espero ser traspasado a un equipo de la Championship”, bromeó Covolan, de 32 años, ex pieza de Vasco de Gama y ex internacional brasileño sub 20.

“George Elokobi. Es eso. Ése es el tuit”

El equipo entrenado por el ex defensor camerunés George Elokobi sufrió durante todo el partido –tuvo 22% de posesión– y logró anotar en sus dos únicos disparos. Eficacia óptima en ataque.

Maidstone se convirtió en el club de menor clasificación en avanzar a los octavos de final desde 1978. Al final hubo una alocada celebración de sus 4400 aficionados que estuvieron en Portman Road. “La magia de la Copa FA está viva”, aseguró el DT Elokobi. “teníamos que creer y quedó evidenciado en la cancha ese deseo de poner todo”, agregó Corne.

Ahora Maidstone puede soñar con otra hazaña en los octavos de final, pero frente a uno de los fuertes protagonistas de la Premier League, el torneo nacional de clubes más importante del mundo. El sorteo de cruces será realizado este domingo.

“Las emociones de Maidstone United en el vestuario”

Maidstone superó a Barrow, de la cuarta categoría, y a Stevenage, de la tercera, para alcanzar esta instancia. Ipswich está segundo, a siete puntos de Leicester, en la Championship. Es decir, es un claro candidato a ascender a la elite. Maidstone, en cambio, está cuarto en la zona Sur de su certamen, y a 16 unidades del líder...

“Me quito el sombrero por nuestra comunidad. Esto es por Maidstone. Teníamos que creer. Hubo algunas lágrimas. Hemos venido a Ipswich, un equipo con historia que está volando en la Championship, y que nuestro grupo de jugadores sea aplaudido es increíble. Hemos hecho historia. Es un momento de inspiración para todos nosotros. Siempre hay esperanza”, destacó el entrenador Elokobi. Ahora, Maidstone aspira a igualar un récord de Lincoln, el único club que desde fuera de las cuatro categorías profesionales logró acceder a los cuartos en la historia del torneo. Lo hizo en 2017.

La celebración de Maidstone en el campo, cumplida la hazaña; "espero ser traspasado a un equipo de la Championship", bromeó el arquero brasileño Lucas Colovan, que aparece en el centro. BEN STANSALL - AFP

Sería un hito para una institución que tiene apenas 32 años de existencia. En realidad, el Maidstone actual tomó el testigo del anterior club de la ciudad de 177.000 habitantes del condado de Kent, contiguo al Canal de la Mancha. El anterior Maidstone desapareció por problemas económicos tras llegar a jugar en el fútbol profesional. El de esta época fue progresando en la pirámide hasta pisar la quinta categoría entre 2016 y 2019. Su techo, al menos hasta ahora.

Compacto de Ipswich Town 1 vs. Maidstone United 2

Por lo pronto, al disputar como está haciéndolo este año la Copa FA, hace historia: desde Blyth Spartans en 1978 no accedía a los octavos un conjunto que no fuera de las cinco primeras categorías.

Un dato que grafica su magnitud: su escenario, Gallagher Stadium, tiene capacidad para unos 4200 espectadores. Y de ellos, 792 sentados...

LA NACION