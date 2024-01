escuchar

Final del primer tiempo

El rápido gol de Ferreira, que cerca del final de la etapa se retiró lesionado, marcó la diferencia entre FC Dallas e Inter Miami. El equipo que dirige Gerardo Martino dominó la pelota, pero falló en los metros finales.

Herbert Endeley remata ante la mirada de Jordi Alba; de una mala entrega del catalán llegó el gol de FC Dallas CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

PT, 43m Inter Miami combina, falla Suárez

Con el sello de los viejos tiempos en Barcelona, Jordi Alba descargó en Lionel Messi que, de primera, habilitó a Luis Suárez. El Pistolero, por la izquierda y con escaso ángulo, definió cruzado y la pelota recorrió el frente de la valla de Paes. El uruguayo sigue buscando su primera conquista en Inter Miami, que antes las bajas de FC Dallas -se retiró con una molestia el goleador Ferreira- se vuelca sobre el arco del rival.

PT, 39m Doble cambio en FC Dallas; amonestado en Inter Miami

El primer juego de pretemporada se hace sentir en el equipo de FC Dallas que, en 36 minutos del primer tiempo, debió ensayar dos modificaciones: Diego García reemplazó al español Asier Illarramendi y Katlego Ntsabeleng a Paul Arriola. El volante Julián Gressel resultó el segundo futbolista amonestado del partido y también de Inter Miami.

PT, 30m Messi en acción

Dos veces protagonista en apenas dos minutos. Lionel Messi primero intentó sortear varias piernas en el área de FC Dallas, tropezó, pero el árbitro no compró la supuesta infracción que el rosarino intentó inventar. Luego, cambio de roles: Luis Suárez asistió a Leo, que desde la media luna empalmó la pelota, aunque le faltó precisión al remate. FC Dallas respondió con un disparo de Asier Illarramendi, que rechazó con esfuerzo el guardavalla Drake Callender.

Messi protagonista y eje de los ataques de Inter Miami; la Pulga, con sus pinceladas de talento, marca la ofensiva CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

PT, 20m Avilés, primer amonestado

La hoja de ruta del partido está muy definida: Inter Miami controla la pelota y el campo, aunque carece de cambio de ritmo y puntería para desequilibrar. El rival ofrece ataques directos y, en lo que se intuía como segunda jugada de riesgo para la defensa de Las Garzas, el zaguero argentino Tomás Avilés -exRacing- derribó a Dante Sealy, que iniciaba una larga carrera para atacar el arco de Callender.

PT, 15m Suárez y Ruiz, sin puntería

El sector izquierdo del ataque es el favorito para que Inter Miami martille sobre el arco de FC Dallas. En dos acciones consecutivas, Luis Suárez y David Ruiz remataron sin puntería sobre la valla que defiende Paes, que no descansa entre los varios sobresaltos. ¿La diferencia? FC Dallas fue efectivo en su única llegada al área rival y manda en el score.

El remate de Luis Suárez, el goleador que busca su primer festejo con la camiseta de Inter Miami CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

PT, 12m Nueva oportunidad para Inter Miami

El dominio de Inter Miami se profundiza con el correr de los minutos. A partir del control en la zona de volantes, el equipo que dirige el Tata Martino se adueña de la pelota y del balón. Sergio Busquets habilitó a Messi que, tras girar, remató e hizo lucir nuevamente al arquero Paes.

¡CERCA MESSI! 😮‍💨



El astro argentino remata frente al marco pero el arquero Maarten Paes evita el gol del empate.



📺 https://t.co/P2eVibWO9h pic.twitter.com/fEgBIEP7Pz — MLS Español (@MLSes) January 22, 2024

PT, 8m Messi frota la lámpara

El gol de Jesús Ferreira no desanimó a Inter Miami y Lionel Messi, con un tiro de esquina, puso a prueba los reflejos y la atención del arquero Marteen Paes, que con esfuerzo rechazó la pelota y desarticuló la magnífica pegada de Leo. Las Garzas avanzan sobre el arco de FC Dallas.

PT, 3m Gol de FC Dallas

Un mal pase en la salida de Jordi Alba, por el lateral izquierdo, provocó un rápido y preciso ataque de FC Dallas: Arriola asistió a Ferreira y el N°10 con un remate cruzado derrotó la resistencia del arquero Callender.

¡Qué inicio para @FCDallas!



Jesús Ferreira le da la ventaja temprano a los tejanos frente a @InterMiamiCF 🤠



📺 https://t.co/P2eVibWO9h pic.twitter.com/yknlCsUU6A — MLS Español (@MLSes) January 22, 2024

Se juega en el Cotton Bowl

Con Lionel Messi como centro de atracción, Inter Miami ya juega frente a FC Dallas en el gigantesco Cotton Bowl, con capacidad para 92.100 espectadores. La bajísima temperatura y la lluvia ahuyentó a los aficionados, que deliran con cada intervención de la Pulga.

19.50 Inter Miami, con los Cuatro Fantásticos

Al igual que en el primer partido de la gira, el entrenador Gerardo Martino alistará en la formación a las cuatro estrellas que brillaron en Barcelona y ahora se reunieron nuevamente en la MLS: Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, el póquer con el que Inter Miami saltará al histórico campo de juego en donde la Argentina cayó 2-0 frente a Bulgaria, en la tercera fecha del Mundial de los Estados Unidos 1994.

Tonight’s Starting XI vs FC Dallas



6PM ET | Stream live here 💻 https://t.co/xA4nhOOdHm, https://t.co/s0kWYOW9dw pic.twitter.com/TsuCD2pYls — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 22, 2024

19.45 El juvenil Farías, al quirófano

No resultó un buen comienzo de año el del juvenil Facundo Farías. Primero fue la desafectación de la selección Sub 23 que juega el torneo Preolímpico de Venezuela, por dos plazas para los JJ.OO. de París 2024, y luego la severa lesión en el amistoso con El Salvador. El delantero argentino quedó descartado para el resto de la temporada, tras constatarse una rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda. El exatacante de Colón, de Santa Fe, sufrió la misma lesión, aunque en la rodilla derecha, en septiembre de 2022 y quedó marginado de los campos de juego durante 232 días. Inter Miami comunicó que el futbolista será operado en las instalaciones del Baptist Health.

Facundo Farías y una nueva lesión de ligamentos, como la que sufrió en septiembre de 2022 MICHAEL ZARRILLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

19.35 La agenda de Inter Miami

Del paso por El Salvador y Dallas a Arabia Saudita, Hong Kong, Japón y el regreso a Florida. Del lunes 29 de enero al jueves 15 de febrero, Inter Miami desandará cinco juegos preparatorios para el comienzo de la temporada regular de la MLS. La agenda de Messi y compañía es la siguiente: 29/1, Inter Miami vs. Al Hilal, en el Kingdom Arena, de Arabia Saudita; 1°/2, Inter Miami vs. Al Nassr, con Cristiano Ronaldo, también en el Kingdom Arena, de Arabia Saudita; 4/2, Inter Miami vs. Hong Kong Team, en el Hong Kong Stadium; 7/2, Inter Miami vs. Vissel Kobe, en el Japan National Stadium, y 15/2, Inter Miami vs. Newell’s Old Boys, en el DRV PNK Stadium, en Florida.

19.30 Bienvenidos a la cobertura en vivo

Después de la histórica visita a El Salvador, con Lionel Messi como bandera, Inter Miami jugará su segundo encuentro de pretemporada frente a FC Dallas en el estadio Cotton Bowl. Segundo episodio tras el empate sin goles con la selección salvadoreña para Las Garzas, que luego emprenderán una gira de preparación por Arabia Saudita. El juego comenzará a las 20 y será transmitido por la página oficial de la MLS en español: www.mlses.com.

LA NACION