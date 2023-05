Felipe Melo, hincha de Boca, cargó a River tras la goleada de Fluminense (y qué dijo su entrenador sobre el partido)

escuchar

Fluminense todavía disfruta de la goleada por 5-1 que le propinó a River en el Maracaná en la noche del martes. Fue la peor derrota de la historia del equipo millonario en torneos de Conmebol. Para festejar semejante triunfo, el club carioca se volcó a las redes sociales, que inundó de memes y de cargadas a su rival argentino. Una de ellas tuvo como protagonista a Felipe Melo.

El veterano de 39 años, confeso hincha de Boca, aparece en un video burlándose del equipo dirigido por Martín Demichelis: se ubica frente a la cámara en uno de los accesos del estadio y empieza a levantar uno a uno los dedos de su mano hasta llegar a cinco. Muestra la palma completamente abierta, con los cinco dedos que asemejan los cinco goles convertidos por Fluminense. “Um… dois… três… quatro… CINCO”, se lee en el tuit. Una publicación idéntica apareció en el perfil oficial de Instagram del club.

La cargada de Felipe Melo a River

Todo River protestó una entrada con las dos piernas hacia adelante de Melo sobre el cuerpo de Ignacio Fernández. No se había jugado ni media hora de partido y el árbitro, en lugar de mostrarle la tarjeta roja al brasileño por uso excesivo de la fuerza optó por amonestarlo. El brasileño, de hecho, incluso le reclama por la sanción disciplinaria. Pretendía que su acción pasara inadvertida.

El entrenador, Fernando Diniz, defendió a su veterano futbolista ante las críticas que en algún momento arreciaron contra él y su compañero Marcelo, dos de los caudillos del equipo: “Hay que tener paciencia y no acusar a las personas antes de tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado y los jugadores merecen ser respetados. No existen malos futbolistas jugando en Fluminense, Palmeiras, River”. Y contó por qué quitó a Melo del campo de juego a los 25 minutos del segundo tiempo: “En cuanto River sufrió la expulsión (de Leandro González Pirez) quedamos preocupados por Felipe Melo. Cuando salió de la cancha, la idea era preservarlo y cuidarlo para que no fuera expulsado. Es por eso que salió del campo”.

El argentino Germán Cano festeja el cuarto gol de Fluminense en la goleada de su equipo ante River por 5 a 1, por la Copa Libertadores MAURO PIMENTEL - AFP

Diniz también analizó el partido frente a River: “Fue un juego muy cortado, y el árbitro no ayudó a darle fluidez. Por nuestras características, podríamos haber jugado más por ambas bandas, pero sobre todo por el lado derecho. El rival es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, así que hay que disfrutar de este momento sabiendo que le ganamos a un gran equipo. Esta victoria en la Libertadores es tan importante como lo fueron las otras dos (Fluminense tiene un 100% de aprovechamiento en el grupo: tres partidos jugados, tres ganados). Hay que saber disfrutar. No jugamos mal en la primera mitad, competimos a un gran nivel. En el segundo tiempo desbloqueamos el partido y jugamos como sabemos: con mucha intensidad, una marca registrada de nuestro equipo”.

“Dinizismo”

Por el momento de Fluminense (cuarto en el Brasileirao e invicto en la Libertadores con nueve puntos sobre nueve posibles), la prensa brasileña acuñó el término “dinizismo”, relacionado con su entrenador, Fernando Diniz. “En una noche en que el equipo del entrenador Martín Demichelis adelantó las líneas para tratar de frenar el juego de imposición, repartió patadas para empatar, amenazar y molestar, el dinizismo pedía paso en América”, escribió el periodista Gustavo García en el portal Globo Esporte. Y continuó: “Presentó sus credenciales. Mostró lo que es un “caos perfecto”. Coronó a Germán Cano frente a sus ´hermanos’. Le dio a Arias (Jhon) aires de héroe renacido y le aplicó la mayor derrota en la Libertadores que ha sufrido uno de los gigantes del continente”.

Lo mejor de Fluminense 5 vs. River 1

García no ahorró elogios para el equipo carioca, que tuvo en la noche del martes la segunda mayor convocatoria para un partido en el Maracaná: asistieron 62.500 personas. “Todavía es demasiado pronto para especular (con el futuro del equipo). Para premeditar, para proyectar, para diseñar. Todavía más en una cultura en la que sólo se premia al que sale primero. Pero quien está viviendo todo esto sabe que es prácticamente imposible no inclinarse, no exaltarse e incluso no admirar. Es un placer ver a este equipo jugar”, resumió el analista de Globo Esporte.

El diario “Meia Hora”, que se jacta de ser “el más leído” de Río de Janeiro, puso en tapa a Germán Cano y su festejo con la letra L. “La máquina tricolor masacra a River Pato (sic)”. En la bajada se lee: “Histórico y espectacular. Con tres goles de Cano y dos de Arias, Fluminense golea a los argentinos y sigue con 100% de aprovechamiento en la Libertadores”.

Fluminense

El diario Extra, por su parte, titula: “Locos de la cabeza”, y reproduce un cántico de los hinchas del “Flu” durante el partido: “Ah...Fluminense va a jugar // Yo voy a quedar // Loco de la cabeza // Nada me interesa // Soy tricolor, soy tricolor // Soy tricolor, soy tricolor // Laialaia, laialaia, laialaia // Laialaia, laialaia, laialaia //”. En la bajada, el periódico dice: “Con una exhibición de gala en un Maracaná repleto, Fluminense goleó a River Plate por 5 a 1 con tres goles de Cano. Con la victoria, el Tricolor sigue con 100% de aprovechamiento en la Libertadores y es líder en solitario del grupo D”.

Bom dia! Veja os destaques da edição de hoje. pic.twitter.com/g7m36EHZJB — Jornal Extra (@jornalextra) May 3, 2023

