Brasil, la Argentina, Venezuela y Paraguay son las cuatro selecciones que siguen en carrera por los dos boletos disponibles para los Juegos Olímpicos París 2024, programados para disputarse entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto. El cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano Sub 23 que se lleva a cabo en territorio venezolano se extiende hasta el domingo 11 de febrero y allí se conocerá qué seleccionados dirán presente en la máxima cita multidisciplinaria del deporte: con esta salvedad. Los cuatro que afrontaron esta Fase Final llegaron con chances a la última jornada.

El formato de disputa es similar al de la primera instancia. Los equipos se enfrentan todos contra todos y los dos que más puntos sumen, obtendrán los cupos a la próxima cita olímpica. Todos los partidos se transmiten en vivo por DSports, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital DGO. Además, los encuentros en los que participa la selección argentina están disponibles en TyC Sports y TyC Sports Play. Flow y Telecentro Play son alternativas para sintonizar el canal deportivo. También se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano quedó tercero en las posiciones tras sendos empates ante Venezuela y Paraguay y el panorama se complicó. Ahora no hay margen de error. El domingo, en la última fecha, debe derrotar a Brasil para obtener uno de los dos boletos a París 2024. Ya no hay más alternativas. Si no suma de a tres, no se clasificará. Paraguay es el líder con cuatro puntos seguido de Brasil con tres, mientras que Venezuela se ubica en el último lugar con una unidad.

Javier Mascherano busca meter a la selección argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos París 2024 FEDERICO PARRA - AFP

Fixture, resultados y posiciones del cuadrangular final del Preolímpico

Fecha 1

Brasil 0 - 1 Paraguay.

Argentina 2 - 2 Venezuela.

Fecha 2

Argentina 3 - 3 Paraguay.

Brasil 2 - 1 Venezuela.

Fecha 3

Argentina vs. Brasil - Domingo 11 de febrero (hora a confirmar).

Venezuela vs. Paraguay - Domingo 11 de febrero (hora a confirmar).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Mascherano estuvo en los dos planteles que consiguieron el oro y es el único futbolista argentino bicampeón olímpico y segundo contabilizando cualquier deporte. Sin embargo, el ‘Jefecito’ es resistido por los hinchas argentinos y, a sabiendas de eso, dejó una reflexión al término del duelo ante Paraguay: “Yo no puedo estar pensando en lo que dicen de mí. Acepto las críticas de donde vengan y como vengan. Si la gente me critica, debe de pensar que no lo hago bien. Y está perfecto, es su opinión. Y no digo que no tenga razón; puede que tenga razón. Sólo me enfoco en dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores”, comentó.