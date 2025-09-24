Fluminense y Lanús empataron 1-1 en la Copa Sudamericana

Fluminense y Lanús empataron 1-1 en el estadio Estadio do Maracanã este martes 23 de septiembre, en un partido de la jornada 13 de la Copa Sudamericana. Para Fluminense el gol fue marcado por Agustín Canobbio (a los 20 minutos). Para Lanús el gol fue marcado por Dylan Aquino (a los 67 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.