Leandro Paredes fue uno de los expulsados; aquí, el cruce con el español Alvaro; detrás, Neymar, que también vio la tarjeta roja Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2020 • 19:47

PSG sigue sin sumar en la Ligue 1. El equipo parisino cayó por 1-0 ante Olympique de Marsella en el Clásico del fútbol francés, que este domingo cerró la tercera jornada del Championnat. El partido, que tuvo mucha intensidad en cuanto al juego se vio empañado por los incidentes que se dieron sobre el final entre varios futbolistas, incidentes que terminaron con cinco expulsados. Entre ellos los argentinos Leandro Paredes, Darío Benedetto y el brasileño Neymar, que alegó haber sufrido racismo.

El mediocampista Florian Thauvin fue el autor del único tanto del partido que se jugó en el Parque de los Príncipes de París y que tuvo una mínima presencia de público por la pandemia de coronavirus. Con esta victoria, el equipo de Marsella consiguió su primera victoria en París desde 2010 y su primer triunfo sobre París Saint-Germain desde noviembre de 2011, hace 3.850 días. Además, en esos casi nueve años, teniendo en cuenta todas las competiciones, PSG le había ganado a su clásico rival en 17 ocasiones en 20 partidos.

Los incidentes entre los futbolistas sobre el final

De todos modos, las miradas se quedaron con las situaciones bochornosas que tuvo el cierre del partido. Durante el encuentro, hubo varios choques violentos; uno de los más buscados fue Dimitri Payet, volante de Marsella, acusado de festejar cuando PSG perdió la final de la Champions League ante Bayern Munich.

Por eso, no extrañó que el clásico terminara con 9 amonestados y 5 expulsados. Cruces verbales entre futbolistas, patadas y situaciones que desencadenaron en un enfrentamiento entre jugadores. Luego de ese tumulto, el juez del encuentro, Jerome Bisard expulsó a Neymar, Leandro Paredes (jugó apenas 18 minutos) y Layvin Kurzawa, por PSG, y por Olympique de Marsella a Darío Benedetto -había entrado 19 minutos antes- y Jordan Amavi.

La protesta de Neymar que dará que hablar durante la semana

En el tumulto, Neymar le dio un pequeño toque en la cabeza al defensor español Alvaro Gonzalez y también fue expulsado luego de que la acción sea revisada en el VAR. Al retirarse del campo de juego, el brasileño trató de racista al rival ante las cámaras, algo que seguramente tendrá sus consecuencias en la semana si realmente sucedió.

Según imágenes aisladas y difundidas por la televisión francesa Téléfoot, Neymar se quejó poco después de la media hora ante la terna arbitral, repitiendo en numerosas ocasiones "¡Racismo, no!", apuntando a González, el defensor de Marsella y encargado de marcarlo. "De lo único que me arrepiento es de no haber golpeado a ese imbécil en la cara", escribió en Twitter el número 10 del PSG, después del partido.

Neymar "me dijo que era un insulto racista, pero no lo escuché en el campo", señaló por su parte el entrenador del París SG, Thomas Tuchel, en conferencia de prensa. "Están las imágenes de televisión, todo será juzgado", reaccionó por su parte el director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo.

"Espero que esto no ensombrezca nuestra victoria. No hay lugar para el racismo en el fútbol. No creo que sea el caso. Es un clásico", señaló por su parte el entrenador del Marsella, André Villas-Boas.

En cuanto al juego, hubo muchísimas situaciones claras por ambos bandos. Durante el segundo tiempo, el arquero Steve Mandanda de Olympique se convirtió en figura. Incluso, ambos equipos convirtieron durante la segunda parte, pero las jugadas fueron anuladas por posición adelantada. Primero en el equipo local a Ángel Di María y luego a Marsella que había marcado gracias argentino Darío Benedetto. Allí, el visitante se vio perjudicado ya que, en la previa del tanto, Thauvin no estaba en offside.

El gol que le dio el triunfo a Olympique de Marsella

Desde su derrota en la final de la Champions ante Bayern Munich, hace tres semanas, las malas noticias se dispararon para el PSG. Primero, con los siete casos positivos de Covid-19, y ahora con las derrotas sufridas esta semana en los dos partidos que ha disputado hasta en el Championnat. El jueves, el campeón galo había caído 1-0 ante el recién ascendido Lens.

El resultado de este domingo permite al Marsella, subcampeón el pasado curso, sumar seis puntos en dos partidos jugados en este inicio de temporada.

Neymar discute con el español Alvaro Gonzalez. Al retirarse de la cancha, el brasileño trató de racista al defensor de Olympique de Marsella Fuente: Reuters