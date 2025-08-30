Franco Mastantuono figura en el top 5 de los mejores futbolistas Sub 20 del mundo, según un ranking

Con Franco Mastantuono en el quinto lugar del mundo y Santino Andino como el mejor ubicado de los que actúan en la liga local, la Argentina volvió a tener protagonismo en el ranking sobre los juveniles sub 20 más prometedores del planeta, realizado por CIES Football Observatory.

El estudio, realizado por el grupo de investigación de Suiza que se especializa en el análisis estadístico del fútbol, analiza el rendimiento y la experiencia de futbolistas menores de 20 años en partidos disputados durante 2025. En ese contexto, Mastantuono, con dos partidos jugados desde su reciente llegada al Real Madrid desde River y una reciente nueva citación a la selección Argentina, es mejor argentino posicionado, en el quinto puesto, con una puntuación de 85,4.

En el primer puesto se encuentra la joven estrella del Barcelona —candidato al Balón de Oro con apenas 18 años— Lamine Yamal, con 97,7 de puntuación; lo siguen su compañero de equipo Pau Cubarsí, defensor de la misma edad que el delantero; el mediocampista francés de 19 años Warren Zaire-Emery, del Paris Saint-Germain; y el brasileño Estevao Willian, de Chelsea, de 18 años.

Mastantuono ya dejo de ser una sensación solo en Argentina, ahora paso a estar en los focos del fútbol mundial THOMAS COEX� - AFP�

Según detalla el CIES, el ranking se elabora combinando un índice de rendimiento y un índice de experiencia que pondera los minutos jugados en función del nivel competitivo de los encuentros. Solo se consideran futbolistas nacidos a partir de 2005.

El otro nombre argentino que sobresale en el listado es Santino Andino, ubicado en el puesto 34. El extremo izquierdo de Godoy Cruz es, además, el mejor rankeado de los que se desempeñan en la liga profesional de la Argentina, por encima de varios compatriotas que militan en el exterior. Con 19 años, debutó en primera en 2024 y se ha consolidado en el equipo mendocino durante la primera mitad de este año, con 41 partidos, seis goles y cinco asistencias, que le valieron este reconocimiento.

También sumó algunas convocatorias en la selección sub 20, bajo el mando de Javier Mascherano, en su momento, y con Diego Placente las últimas.

Gracias a su buen rendimiento en Godoy Cruz, Santino Andino llegó a la selección Sub 20 Selección Argentina

Además de Mastantuono y Andino, otros siete argentinos forman parte del top 200 del ranking: Agustín Medina, mediocampista de Lanús, en el puesto 41°; Maher Carrizo, extremo de Vélez, en el 51°; el volante ofensivo Álvaro Montoro, surgido de Vélez e incorporado por Botafogo hace unos meses, en el 52°; Mateo Silvetti, también extremo, formado en Newell’s y flamante compañero de Lionel Messi en Inter Miami, en el 53°; Santiago López, también atacante por las bandas, surgido de Independiente y hoy a préstamo en Rosario Central, en el 86°; Jerónimo Domina, centrodelantero de Unión, en el 137°; Luca Regiardo, mediocampista de Newell’s, en el 139°, y el lateral izquierdo Juan Morán, de Godoy Cruz, en el 146°.

Entre ellos, sobresale el caso de Silvetti, uno de los pocos que integran el ranking sin jugar en una liga de primer orden. Su llegada a Inter Miami lo posicionó como una promesa a seguir. Excluyendo a Silvetti y a Montoro, todos son del futbol local.

Mateo Silvetti llegó a Inter Miami en el último mercado, desde Newell's Prensa Inter Miami

El informe destaca que 48 ligas diferentes tienen representantes en el listado, lo que da cuenta del alcance global del relevamiento. Elías Montiel, mediocampista mexicano de Pachuca, lidera entre quienes juegan fuera de Europa, mientras que el brasileño Rayan Vitor, delantero brasileño de Vasco da Gama y el propio Andino —los tres de 19 años— completan el podio de los futbolistas mejor valorados en esa condición.

Más allá de los primeros lugares dominados por las potencias europeas, la presencia de nueve argentinos en el ranking confirma el vigor de las divisiones juveniles del país y la creciente exportación de talento. La Argentina se sigue posicionando como una cantera inagotable para el fútbol internacional.