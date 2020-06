José Sand dudó sobre su continuidad; el delantero, de 39 años, fue pedido por el entrenador Luis Zubeldía y el goleador negocia el nuevo contrato con Lanús Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

La indefinición acorrala y apura a tomar decisiones. El margen es difuso y las oportunidades, entonces, se recortan. La ausencia de un horizonte empujó a Gastón Fernández a ensayar el retiro: de 36 años, el delantero se convirtió en el primer jugador del fútbol argentino en cerrar el ciclo en medio de la pandemia mundial de Covid-19. Sin oportunidades para entrenarse, sin protocolos que ilusionen con una fecha de retorno escalonado de la actividad, con un contrato que finalizaba el 30 de junio y que no tenía perspectivas de renovarse, la Gata confirmó con el anuncio las versiones que recorrían las diagonales de La Plata. Mi última función , el lema que eligió para informar, a través de las redes sociales, no solo el alejamiento de Estudiantes: el final de una riquísima y exitosa trayectoria que hace 18 años empezó como profesional en River. Un paso al frente valiente, que podría ser el eslabón inicial de varios futbolistas que superan los 35 años y que desandan el mismo camino incierto que recorrió en los últimos meses Fernández.

La inactividad repercute con más fuerza en los futbolistas de mayor edad, quienes sin entrenamientos pierden la mejor condición física y masa muscular, la que no recuperan con la misma facilidad que un jugador joven. "El futbolista de mi edad necesita medirse con el compañero y de la competencia, precisa del día a día más que los jóvenes. Por eso el retiro es una decisión que estoy analizando. Tengo la ilusión de jugar un último torneo, pero ya no depende de mí sino de algo externo: estar parado dos de los últimos cuatro meses es como acelerar la despedida", confía Guillermo Farré , de Mitre (Santiago del Estero), que a los 39 años asume lo que dicta la actualidad .

Desde Inglaterra, Pablo Zabaleta, de 35 años, le contó a La Nacion el desafío que implicaba el reinicio de la Premier League, ya que dejará de participar en el certamen inglés al final del curso: "Lo pensaba todos los días. Me despertaba pensando '¿esto será lo que me espera después del retiro?'. Esperaremos cómo se termina la temporada y después, en el verano europeo, dependiendo de cómo se reorganice todo, veré qué hago . Pero el retiro es una posibilidad".

Maxi Rodríguez, de 39 años, renovó el vínculo con Newells por una nueva temporada; capitán y referente, un símbolo rojinegro dentro y fuera de la cancha Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El mapa del fútbol argentino tiene los límites borroneados: sin un plan al que ajustarse, al punto que la AFA no habilitó los entrenamientos, aunque un grupo de jugadores de Godoy Cruz se ejercitó en una propiedad del presidente Mansur, en el departamento de Maipú, ya que en Mendoza se autorizó a los clubes a retomar la actividad, sobrellevar el momento es una tarea en la que se mezcla la desazón, la angustia y también la esperanza de despedirse dentro de una cancha, el lugar natural del jugador.

El goleador José Sand fue el primero en vislumbrar el sendero de espinas que significaba el coronavirus para un futbolista de su edad. "Todavía no sé si seguir o dejar", comentaba el correntino, de 39 años, que hace seis días recibió una caricia del entrenador Luis Zubeldía: en una conferencia de prensa, el DT expresó que "lo necesitaba para su idea de juego". De llegar a un acuerdo -los dirigentes de Lanús pretenden extender la relación por un año y el atacante aspira a un contrato de 18 meses-, se sumará a la lista que encabezó Maxi Rodríguez, quien el 7 de mayo, a través de Twitter, anunció su continuidad en Newell's: el capitán rojinegro, también de 39 años, resolvió prolongar la aventura hasta junio de 2021.

Una figura de la talla de Carlos Tevez, de 36 años, debe renegociar su vínculo con Boca. De las charlas que mantuvieron el Apache y el vicepresidente Juan Román Riquelme se desprende que el delantero aceptará las nuevas condiciones que se le ofrecen: un año más con la camiseta xeneize , con opción a extender la relación por otros seis meses. También regirá un plus por objetivos: partidos jugadores, goles, títulos... Todo hace imaginar que el DT Miguel Russo, que revalorizó a Tevez después de que el atacante se desdibujara durante el ciclo Alfaro, dispondrá en el futuro del referente que marcó un sprint final de campeonato fulgurante y anotó el gol para celebrar el título.

Con el arribo de Miguel Russo a la dirección técnica, Carlos Tevez se relanzó y resultó una figura determinante en la conquista del último título de la Superliga; el Apache, de 36 años, acordará extender el vínculo con Boca Fuente: Reuters

"Mi idea es continuar un tiempo más, creo que no va a haber problema. Si la intención de los dirigentes y del entrenador es que yo continúe, se va a resolver muy rápido. No hay apuro", estableció Lisandro López, que con 37 años es una bandera de Racing. El sentido de pertenencia también se refleja en Lucas Licht, que extendió hasta fin de año el vínculo con Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque el jugador, de 39 años, aspira a que después de esa fecha pueda firmar hasta diciembre de 2021.

Cristian Lucchetti, el 26 de junio cumplirá 42 años, fue licenciado hasta fin de mes, al igual que el resto del plantel de Atlético Tucumán; el arquero debe charlar sobre su futuro: "Las ganas de seguir jugando las tengo, cuando volvamos veré cómo me siento, porque es un parate extenso, no estamos acostumbrados", advirtió.

El uruguayo Santiago Silva (39 años) no tiene en mente retirarse; Luis Pulguita Rodríguez (35) está ligado por una temporada más con Colón, aunque podría cambiar de aire en el mercado de pases; Fabricio Coloccini (38) y Sebastián Torrico (40) aún no sellaron el nuevo acuerdo con San Lorenzo y en idéntica situación se encuentran Javier Gandolfi (39) y Mauricio Caranta (41) con Talleres.

Licha López advirtió que si el entrenador Beccacece lo tiene en sus planes, renovar el contrato será un trámite sencillo; a los 37 años, el delantero es una figura icónica para la Academia Crédito: Manuel Cortina

En medio de la pandemia, de las idas y venidas que se establecen con el estallido de casos que se detectaron en los dos últimos días, hasta que los planteles no retomen los entrenamientos y vuelva la competencia, existirán pensamientos que no se podrán resolver. El único que decidió salirse del libreto fue Gastón Fernández, que desechó un ofrecimiento de Huracán. "Fue toda una vida detrás de una pelota, con objetivos y sueños por delante. Poder haber sido ese jugador profesional que tanto soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de poder tomar esta decisión. Con nostalgia, lógicamente, pero con alegría", reseñó la Gata , al que aquella lesión en 2017 en un dedo le recortó los minutos de juego y al que la pandemia de coronavirus empujó a despedirse.