La Gata Fernández confesó que "hubiese sido espectacular" jugar en Boca

Gastón Fernández, jugó en varios equipo importantes y se convirtió en ídolo en Estudiantes de La Plata Fuente: Archivo - Crédito: FOTOBaires

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 18:09

Gastón "La Gata" Fernández anunció la última semana su retiro del fútbol profesional. Tras casi 20 años de carrera, el enganche decidió poner punto final a su exitosa carrera. Surgido en River Plate, de paso por Racing, San Lorenzo y Universidad de Chile, sin dudas, su sello lo dejó en Estudiantes de La Plata , donde fue campeón de América en el año 2009, y del Apertura 2010. En la ciudad de las diagonales, el bonaerense es ídolo. Incluso, le dijo que no a Marcelo Gallardo en 2016 para no herir a la hinchada "pincharrata".

Fernández habló en el programa 90 Minutos de Fútbol , y se refirió a esta y otras cuestiones: "Traté de sostener un sentimiento y una declaración que yo había tenido para con Estudiantes, que no iba a jugar en otro equipo del fútbol argentino. No me quise arriesgar. Se lo transmití a Marcelo desde ese lugar, y el lo terminó entendiendo".

Sin embargo, el ahora representante señaló que sí " hubiese jugado en Boca" . "Lo más fácil sería decir que no. Desde el lado profesional, pienso: estuve en Racing, San Lorenzo, River, Estudiantes. Y jugar en Boca, hubiese sido espectacular . Pero no para que lo usen como título y quedar mal con River". Consultado por Federico Bulos sobre si alguna vez tuvo la oportunidad de ponerse la camiseta Azul y Oro, Fernández contestó: "Nunca fue algo directo. Fueron rumores, pero nunca nadie me llamó".

A su vez, dijo que es " imposible " que hubiera jugado en Independiente porque es "hincha de Racing desde chico". Y, por supuesto, tampoco lo haría en Gimnasia (La Plata), el eterno rival del León.

Penales, Mascherano y Milito

A modo de repaso de su carrera, el exatacante contó porqué "picaba" el balón en los penales . "Era lo que más seguridad me daba. El arquero siempre elige una de las dos puntas. Lo hacía cuando estaba indeciso o inseguro".

. "Era lo que más seguridad me daba. El arquero siempre elige una de las dos puntas. Lo hacía cuando estaba indeciso o inseguro". Por otro lado, aseguró que su ahora excompañero Javier Mascherano seguirá jugando al fútbol una vez que se reanude la actividad: "Está vigente. Volvió de China y físicamente está impecable. Tiene para dar todavía".

seguirá jugando al fútbol una vez que se reanude la actividad: "Está vigente. Volvió de China y físicamente está impecable. Tiene para dar todavía". Finalmente, tras categorizar a Gabriel Milito como el técnico que le hizo entender "a que jugaba", arriesgó una teoría de por qué aún no pudo afianzarse como entrenador: "No es fácil ganar, conseguir logros. En algún momento, toda esa capacidad, y lo que el transmite y genera en los futbolistas, lo va a poder conseguir en algún equipo. Hay que tener paciencia . En el momento en que se termine de dar esa situación de que pueda ganar y estar festejando, yo voy a estar ahí para abrazarlo porque a mí es uno de los técnicos que me cambio la visión del fútbol".